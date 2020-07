Es ist eine bunt gemischte junge Gruppe nicht nur aus dem Ort, die sich als Landjugend Gobelsburg-Zeiselberg zusammengefunden hat. 23 Jugendliche sowie Funktionäre der NÖ Landjugend waren bei der Gründungsversammlung dabei.

Der Gobelsburger Karl Daschl fungiert als Obmann, sein Stellvertreter ist Jan Ogertschnig aus Straß. Landjugend-Leiterin ist Katja Lehner aus Langenlois, ihre Stellvertreterin Luise Moosbrugger aus Gobelsburg. Die weiteren Vorstandsfunktionen besetzen Tobias Trybus (Kassier), Lorenz Dietz (Schriftführer) sowie Johannes Haimerl und Nils Dunkler (Kassaprüfer).

Nicht nur regelmäßige Treffen im Jugendheim, in dem ehemaligen Bäckerhaus in der Schloßstraße, sind angesagt, die Gruppe möchte sich auch in das Dorfleben aktiv einbringen und vor allem beim Projektmarathon mitmachen, bei dem in 42 Stunden eine vorgegebene gemeinnützige Aufgabe zu absolvieren ist.

Die neue Ortsgruppe gehört dem Landjugendbezirk Langenlois an, der mit Zöbing, Plank und Schönberg nun vier Sprengel umfasst.