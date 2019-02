In ihr 20. Bestandsjahr geht die Singgemeinschaft Gobelsburg-Zeiselberg. Aus dem damaligen Kirchenchor der Pfarre Gobelsburg hervorgegangen, widmet sich die knapp 30-köpfige Sängerrunde vornehmlich der Aufführung kirchenmusikalischer Werke.

Als Chorleiter und Obmann fungiert Anton Stangelberger, der ein Musikstudium sowie langjährige Kirchenmusik- und Chorerfahrung vorweisen kann. Er erinnerte in seinem Bericht anlässlich der Jahreshauptversammlung an die Auftritte 2018 (mehrere größere Messeaufführungen von Haydn, Gounod, Maierhofer und ausgesuchte Marienlieder).

„Das Halleluja von Cohen sowie ‚Stille Nacht‘ in einer so genannten Gobelsburger Fassung mit zwei Solisten und Chor haben viel Anklang gefunden“, sprach er den Sängerinnen und Sängern Dank und Anerkennung aus.

Zwischen der Singgemeinschaft und dem Straßertaler Singkreis, den Stangelberger seit zehn Jahren leitet, findet regelmäßig ein Zusammenwirken statt. Zur Gemeinschaftspflege tragen auch immer wieder Ausflüge bei. So wurde aus Anlass ihres 100. Geburtstages Margareta Matteotti in Knittelfeld besucht, die noch bis vor wenigen Jahren in Gobelsburg eine Stütze des Chores war.

Heuer sollen eine Passionsmusik zum Kreuzweg und eine Messe von Leo Delibes neu einstudiert werden. Zum Tag der Kirchenmusik im November wird die Große Cäcilienmesse von Gounod dargeboten, vor Weihnachten ein Weihnachtskonzert das Festprogramm krönen. „Wir hoffen, dass nicht nur unsere Darbietungen Zuspruch und Freude bereiten, sondern manche Zuhörer auch motiviert werden, im Chor mitzusingen“, so Stangelberger.