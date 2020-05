Zweimal gaben sich diebische Vandalen im Weingarten von Karl Daschl in der Gobelsburger Haide ein nächtliches Stelldichein, nun hat der Winzer zur Abschreckung eine Wildkamera aufgestellt: In der Nacht auf 1. Mai wurden ihm einige neu gesetzte Hochstamm-Reben gestohlen und dabei das bereits angebrachte Hagelschutznetz und die Stecken teilweise zerstört.

Am darauf folgenden Tag bemerkte Daschl, dass in der nächsten Zeile wieder Setzlinge fehlten, Karabiner und Befestigungsstücke zum Spannen des Hagelschutznetzes waren in drei Reihen herausgeschnitten, und auf einer Länge von 150 Metern war das gesamte Hagelschutznetz inklusive der Spangen zum Schließen und Öffnen des Netzes entfernt. „Dabei mussten die Diebe etwa 150 Befestigungsnadeln abnehmen. Das war keine Minutenarbeit und wohl auch kein Einzeltäter“, hofft der Winzer nun auf Hinweise von Zeugen.

Und er hat den Vorfall natürlich bei der Polizei angezeigt.