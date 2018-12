„In meiner Rolle als Pfarrer der altkatholischen Glaubensgemeinschaft verstehe ich mich in erster Linie als Mensch, um die Gläubigen, aber auch die Zweifler und Suchenden zu stärken, zu unterstützen und mit allen gemeinsam auf gleicher Augenhöhe einen spirituellen Weg in unserer schnelllebigen Welt zu gehen“, richtete sich der frischgebackene Pfarrer Richard Gödl an die Gäste seiner feierlichen Amtseinführung in der Willibrord-Kapelle.

Sein Vorgänger und jetziger Bischof Heinz Lederleitner übergab das Amt „mit großer Zuversicht und Vertrauen“ an Gödl und betonte ebenfalls die Offenheit der Kirche gegenüber allen anderen Religionsgemeinschaften sowie Menschen ohne Bekenntnis.

Allen Interessierten steht jeden 1. und 3. Sonntag des Monats die Kremser Willibrord-Kapelle offen, um mit Pfarrer Gödl eine Messe zu feiern und Toleranz zu erfahren. Er ist als Priester für die Seelsorge der Altkatholischen Kirchengemeinde Krems-St. Pölten verantwortlich.

Das Pfarrgebiet umfasst insgesamt 14 Bezirke des westlichen Teils von Niederösterreich – Gmünd, Waidhofen, Horn, Zwettl, Krems-Land, Krems, Tulln, Melk, St. Pölten-Stadt und -Land, Amstetten, Waidhofen/Ybbs, Scheibbs und Lilienfeld. Die Kirchengemeinde zählt zurzeit 630 Mitglieder. Im Pfarrgebiet befinden sich zwei Kirchen, die Willibrord-Kapelle in Krems und die Bürgerspitalskirche in St. Pölten.