Vor genau 25 Jahren, am 6. April, wurde das Flugzeug des Präsidenten Ruandas, Juvénal Habyarimana, abgeschossen. Dieser Vorfall gilt als „Startschuss“ für einen beispiellosen Völkermord, der in der Folge 800.000 Tote forderte. Mittendrin war damals Oberst Reinhold Görg (heute 74) als Kommandant der Österreichischen UNO-Truppe in diesem afrikanischen Land.

Beim brutalst ausgetragenen Konflikt zwischen Hutus und Tutsis. Angehörige der Tutsi-Volksgruppe wurden in großem Maß bestialisch ermordet.

Als Wahlbeobachter mitten im Bürgerkrieg

Görg war bereits seit Jänner 1994 in der Hauptstadt Kigali stationiert. „Wir hatten die Aufgabe, die bevorstehenden ersten demokratischen Wahlen in diesem Land zu beobachten.“ Doch es sollte anders kommen.

Schon im Vorfeld der Wahlen ging es nicht gerade gesittet zu. Schießereien waren praktisch an der Tagesordnung. Der Kremser war als ranghöchster Offizier für die Vermittlung zwischen den verfeindeten Volksgruppen zuständig, was schon im Vorfeld der späteren Ereignisse keine leichte Aufgabe war. Vor fünf Jahren erinnerte er sich im NÖN-Gespräch: „Es ist mir gelungen, die Vertreter der Hutus und Tutsis zu einem gemeinsamen Mittagessen einzuladen, was als kleine Sensation angesehen wurde.“

Kritisch geht er mit der UNO ins Gericht, wenn die Frage darauf kommt, ob das Massaker zu verhindern gewesen wäre. Görg: „Die Hauptschuld am Massaker, so schwer es mir fällt, das zu sagen, lag bei der UN-Mission in Ruanda, die nicht einschritt.“

Zuletzt hatte der Österreicher den Auftrag, das österreichische UN-Kontingent zu evakuieren, was via Nairobi, wohin es regelmäßige Militärflüge gab, gelang.

Foto: privat Der Pickup, mit dem Reinhold Görg in Kigali unterwegs war, wurde mehrfach beschossen, war von Kugeln durchsiebt. Er blieb unverletzt.

Im Rückblick nach einem Vierteljahrhundert ist das Ruanda-Abenteuer noch immer präsent. „Was ich dort gesehen habe, kann man sich in Österreich nicht vorstellen“, erzählt Görg heute. „Überall am Straßenrand lagen Leichen, es gab überall Straßensperren mit Kontrollen, und die Hutus waren mit allem ,bewaffnet‘, was man sich vorstellen kann – vom Gewehr über Macheten und Küchenmesser bis zu Schraubenziehern.“

In Lebensgefahr gelang es Görg nicht nur, die Österreicher ausfliegen zu lassen, sondern er rettete zudem seiner Sekretärin, einer jungen Tutsi-Frau, deren gesamte Familie ausgerottet worden war, das Leben. In einer Materialkiste schmuggelte er sie auf seinem Pickup zum Flughafen und ließ sie nach Nairobi ausfliegen. Sie lebt heute in Kanada. Der später als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des NÖ Militärkommandos tätige, nunmehrige Pensionist: „Wenn man uns damals erwischt hätte, wären wir an Ort und Stelle umgebracht worden.“

Görg kehrte im März 1995 nach Österreich zurück.