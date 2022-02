Aktion für Kinder: Faschingsfeste fallen aus

Corona macht auch heuer den Narren der Region einen Strich durch die Rechnung: In Mautern werden sowohl Faschingsumzug als auch Kinderfasching in der Römerhalle kommendes Wochenende nicht stattfinden. In Furth und Bergern wurden Umzüge, die für Faschingsdienstag geplant waren, abgesagt.

Auch in Paudorf wird es heuer kein großes Narrentreiben geben. Wie im Vorjahr haben Bürgermeister und Familienausschuss einen Faschingsbrief an über 350 Kinder verschickt: „Wir wollen, dass die Kinder nicht auf die Faschingsfreuden verzichten müssen“, erklärt Initiatorin und Gemeinderätin Claudia Pehn die Idee. „Die Kinder bekommen einen Gutschein für einen Krapfen in der Konditorei Koller. Außerdem hat die AVA-Bücherei eine Bastelanleitung beigelegt.“

Zusätzlich werden die kleinsten Paudorfer dazu aufgerufen, sich zu verkleiden und Fotos mit den Krapfen an die Gemeinde zu schicken.

