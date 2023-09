In Krustetten: Noch mehr Sonnenstrom

Die Energiegemeinschaft Göttweigblick wächst rasant: Vergangenes Wochenende wurden drei Photovoltaik-Anlagen von Abt Columban Luser feierlich gesegnet. Die Anlagen sind die ersten, die die Energiegemeinschaft mit einem Bürgerbeteiligungsmodell errichtet hat, wie Obmann Christian Hofmann berichtet: „Wir haben eine Anlage mit 15 kW beim Weingut Müller-Grossmann in Palt, eine Anlage beim Weingut Geppel-Mayer mit 30 kW in Krustetten und eine beim Weinhof Fink mit 200 kW ebenso in Krustetten. Mit einer Fläche von rund 1.300 m2 können mehrere hundert Haushalte mit Sonnenstrom versorgt werden.“ Derzeit zählt die größte private Energiegenossenschaft Österreichs 230 Mitglieder, die Strom einspeisen, aber auch nur verbrauchen: „Durch die neuen Anlagen haben wir Kapazitäten für viele neue Mitglieder“, so Hofmann.

Neu ist, dass sich die „Göttweigblick“ mit Wasserkraft breiter aufstellt: „Die Stromboje von Aqua Libre speist bei uns ein genauso wie ein Wasserkraftwerk an der Krems. Somit können wir auch nachts und im Winter Strom anbieten“, sagt Hofmann abschließend. Infos zur Energiegenossenschaft: www.energie-goettweigblick.at