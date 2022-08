Gelöbniswallfahrt: 100 Kremser pilgerten nach Mariazell

Vollbild

Bürgermeister Reinhard Resch zeichnete den langjährigen Wallfahrts-Organisator Diakon Klaus Killer (im Bild mit Gattin Maria und Pfarrer Franz Richter (von links) mit der Goldenen Ehrennadel der Stadt Krems mit Lorbeerkranz aus. Komponist Walter Schwanzer (Zweiter von links) übergab die Partitur des von ihm und Toni Naber komponierten, Bürgermeister Reinhard Resch gewidmeten Marsches "Krems, du grüne Rebenstadt" an den Stadtchef. Kapellmeister Benedikt Etzel leitete die Kapelle mit Obmann Manfred Ettenauer (rechts) bei der Uraufführung des Stücks am Pfarrplatz. Der Tradition folgend geleitete die Stadtkapelle Krems die Wallfahrer nach ihrer Ankunft am Bahnhof in den Dom der Wachau. Stadtpfarrer Franz Richter war im Bus dabei, Bürgermeister Reinhard Resch reiste wegen der Ehrung Killers mit dem Auto an und empfing die Pilger abends am Bahnhofplatz. Musikalisches Geleit für die Hundertschaft an Pilgern, hier in der Gartenaugasse. Drei Beamte der Polizeiinspektion Krems sorgten für die Sicherheit der Pilger auf den letzten gemeinsamen Metern durch die Stadt Krems.

