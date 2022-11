Saison war für Reit- und Gespannclub Gföhl sehr erfolgreich

Einige Mitglieder des Reit- und Gespannclubs Gföhl schafften es heuer an die Landesspitze: Valentina Täuber kürte sich im September in Allhartsberg mit ihrem Warmblutwallach „Darius“ zur Landesmeisterin der „Ländlichen Fahrer“ in der Kategorie Einspänner.

Franz Grössl holte mit seinen Pferden „Dino“ und „Lissy“ dort auch in der Kategorie Zweispänner den Vizelandesmeistertitel. Mitte Oktober ging Katharina Scheu mit ihrer Friesenstute „Sylke van Spijker“ bei den Landesmeisterschaften im Dressurreiten im Reitsportzentrum Gutenhof in Himberg an den Start: Die 15-Jährige zeigte mit Sylke vor allem im Dressurviereck gute Leistungen und krönte sich mit dem Jugend-Vizelandesmeistertitel.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.