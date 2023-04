Topothek-Chef Thomas Müller: „Alte Fotos nicht wegwerfen!“

In Anwesenheit einiger seiner 20 allesamt unbezahlt tätigen Mitstreiter überreichte ihm Stadtchef Reinhard Resch bei einem Empfang im Rathaus die Ehrennadel der Stadt Krems in Gold mit Lorbeer.

Alte Bilder nicht einfach wegwerfen!

„Immer wieder tauchen neue Sachen auf“, freut sich Müller, teilweise in Verlassenschaften, zum Teil in Altpapiercontainern. „Oft denken Betroffene, ihre Familienbilder seien ohnehin nichts wert. Aber manchmal sind im Hintergrund Bauwerke zu sehen, die es nicht mehr gibt!“ Müllers Appell: Vor dem Wegwerfen von Bildern auf jeden Fall mit der Topothek in Kontakt treten (0680/2364726, krems@topothek.at), oft hat auch das Stadtarchiv dafür Verwendung.

