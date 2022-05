Urnengang im Sommer: Bürgermeister Resch in der Kritik

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Die Kremserinnen und Kremser werden am Sonntag, 4. September, zu den Urnen gerufen. Das hat Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag verkündet, nachdem der Termin für die Gemeinderatswahl wegen einer undichten Stelle im Umfeld des Stadtchefs bereits einige Tage zuvor die Runde gemacht hatte. Der formale Beschluss wird im Zuge einer Stadtsenatssitzung am 25. Mai fallen. Eine Überraschung ist praktisch ausgeschlossen, die Resch-SPÖ hat in dem elfköpfigen Gremium die Stimmenmehrheit.

Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ): Ziel ist „ein kurzer Wahlkampf“. Foto: Kalchhauser

Resch begründete den frühesten Wahltermin seit 1955 mit der „größten Krisensituation der letzten Jahrzehnte. Das spüre ich selber fast täglich in meiner kommunalpolitischen Tätigkeit. Ich möchte, dass es ein kurzer Wahlkampf wird, damit der Gemeinderat seine Legislaturperiode optimal absolvieren kann.“

Wichtige Themen wie der Neubau der Badearena, die Einrichtung von Schutzzonen oder Klimaschutz würden es erfordern, dass sich der neue Gemeinderat möglichst früh einarbeiten kann. Resch hofft auf „Respekt, Fairness und gegenseitige Achtung“ im Wahlkampf.

Nur noch ein Fragezeichen

Ob diese Werte von allen Fraktionen zu erwarten sind, ist fraglich. Die ÖVP lehne laut Resch ein Fairnessabkommen mit dem Ziel, „persönliche Desavouierungen“ zu unterlassen, ab.

Vizebürgermeister Martin Sedelmaier (ÖVP): Termin ist „Zumutung“. Foto: Martin Kalchhauser

Vizebürgermeister Martin Sedelmaier (ÖVP) betont: „Es wurde kein Fairnessabkommen vorgelegt. Dass Resch von Fairness spricht und dabei die Unwahrheit sagt, zeigt, was von seiner Fairness zu halten ist. Genauso viel, wie von der Zusammenarbeit, die er vor sich herträgt und die sich ein ums andere Mal als Fassade herausstellt.“ Der Wahltermin am letzten Ferientag ist für Sedelmaier „eine Zumutung“.

Kritik an frühem Termin, aber alle sind „gerüstet“

FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz schlägt in eine ähnliche Kerbe. Der Termin „in der Urlaubszeit“ zeige nur, dass Resch „ein alter Mann ist, der mit Familie und Kindern nichts am Hut hat“ und er aus Angst keinen Wahlkampf machen wolle. Man habe mit einem frühen Termin gerechnet. „Wir sind gerüstet.“

FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz: „Wir sind für frühen Termin gerüstet!“ Foto: Kalchhauser

Verwundert über das Datum ist Dominic Heinz, Nummer 1 der erstmals antretenden NEOS in Krems (NiK). „Offenbar geht die Angst um, dass Corona wieder zum Thema wird und das den Mitbewerber stärkt“, verspricht er Resch einen „heißen Wahlkampf“.

NiK-Spitzenkandidat Dominic Heinz verspricht „heißen Wahlkampf“. Foto: NEOS

„Ein kurzer Wahlkampf ist besser“, hat KLS-Spitzenkandidat Wolfgang Mahrer kein Problem. Der Parteilose wird mit KPÖ-Mann Niki Lackner antreten. „Die ÖVP führt sowieso schon seit fast einem Jahr einen schmutzigen Wahlkampf“, konstatiert er „Hass, der Bürgermeister Reinhard Resch von rechts entgegenschlägt“. Die KLS werde „Leistungen der Stadt Krems, an denen wir beteiligt waren, darstellen und Unwahrheiten entlarven“.

KLS-Frontmann Wolfgang Mahrer: „Wahlkampf jetzt schon schmutzig.“ Foto: Martin Kalchhauser

Fix ist jetzt auch, dass der einzige Mandatar der Grünen, Matthias Unolt, nicht als Nummer 1 in die Wahl 2022 gehen wird. Spitzenkandidat Markus Schwarz: „Wir haben mit September gerechnet, sind gut vorbereitet und freuen uns auf eine engagierte Wahlauseinandersetzung“. Es gehe um Lösungen wie ein stärkeres Angebot im öffentlichen Verkehr und ein Ende der Versiegelung von Flächen: „Wir brauchen mehr Grün in der Stadt!“

Neue Nummer 1 bei den Grünen ist Bezirkssprecher Markus Schwarz. Foto: Kalchhauser

