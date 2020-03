Das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Grafenegg glich einem Erdbeben. Minus 20 Prozent für die regierende ÖVP von Bürgermeister Anton Pfeifer und ein phänomenaler Premierenauftritt der Grünen, die auf Anhieb 27 Prozent der Stimmen erhielten und mit sechs Mandataren im neuen Gemeinderat vertreten sind. Die epochalen Verschiebungen waren es wohl auch, die am vergangenen Donnerstag rund 30 Zuhörer zur konstituierenden Sitzung lockten.

Weil ausgerechnet der älteste Mandatar, Robert Paget, als einziges Mitglied des neuen Gemeinderats fehlte, übernahm Bürgermeister Pfeifer (67) den Altersvorsitz und durfte nach dem ersten von vielen Wahlgängen verkünden, dass er mit elf Stimmen wieder zum Gemeindeoberhaupt gewählt wurde. Vier Stimmen gingen an seinen Parteikollegen Manfred Denk, fünfmal wurde ungültig gewählt. Überzeugende Mehrheiten gab es für die fünf geschäftsführenden Gemeinderäte Sonja Traht (Grüne/17 Stimmen), Denk (ÖVP/18), Maria Forstner (ÖVP/18), Leopoldine Nastberger (ÖVP/18) und Franz Klein (ÖVP/19), der auch mit 14 Stimmen erneut zum Vizebürgermeister gewählt wurde.

Antrag abgeschmettert

Etwas Abwechslung kehrte in die langwierigen Wahlprozedere bei den Ausschusswahlen ein. Monika Henninger-Erber, die Parteivorsitzende der Grünen, forderte die Einsetzung eines sechsten Ausschusses mit dem Themenbereich Finanzen und Wirtschaft und begründete das mit „relevanten Themen, die abseits des Budgets unterjährig anfallen.“ ÖVP, SPÖ und FPÖ schmetterten den Antrag zum Ärger der Grünen ab.

Bis dato hatte es einen Ausschuss für Finanzen gegeben. „Wie es scheint, möchte die ÖVP jetzt, wo die Grünen im Gemeinderat sind, Transparenz in Finanzangelegenheiten hinkünftig nicht mehr“, sagt Henninger-Erber. Eine Äußerung, der Bürgermeister Pfeifer widerspricht: „Transparenz hat es bei uns immer gegeben und wird es auch in Zukunft geben. Es gibt einen Prüfungsausschuss, und die BH prüft uns. Außerdem stehen wir finanzmäßig nicht so schlecht da.“ Ein eigener Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft sei nicht unbedingt erforderlich.

Abgeblitzt sind die Grünen auch mit dem Antrag, den Ausschuss Schulen, Kindergärten, Jugend, Sport, Kultur und Fremdenverkehr auf sechs Personen aufzustocken.

Trösten konnten sie sich mit dem Vorsitz (Henninger-Erber) über den Ausschuss Umwelt, Mobilität und Energie sowie den stellvertretenden Vorsitz im Ausschuss Schulen, Kindergärten, Jugend, Sport, Kultur und Fremdenverkehr. Drei Ausschüsse blieben mit beiden Führungspositionen in ÖVP-Hand.