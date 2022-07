Grafenegg: Hochmair will "das Manna Gottes teilen"

Werbung

Ausnahmekünstler Philipp Hochmair ist mit seinen Programmen "Schiller Rave" und "Jedermann reloaded" am 28. und 29. Juli gemeinsam mit seiner Band "Die Elektrohand Gottes" im Wolkenturm des Schlosses Grafenegg zu Gast.

Bei Filmdreh Grafenegg entdeckt

Die Kriminalfilmreihe "Blind ermittelt" brachte den Schauspieler Philipp Hochmair 2018 erstmals nach Grafenegg. Seither ist er in den Ort und vor allem den Wolkenturm verliebt. "Das ist hier eine der schönsten Bühnen der Welt - wenn nicht überhaupt die allerschönste", kommt der Mime ins Schwärmen, wenn das Gespräch auf das Areal im Bezirk Krems kommt. "Mit meinen Auftritten hier habe ich mir auch einen Traum erfüllt", erinnert er sich an seine erfolgreichen Gastspiele 2021 zurück.

Es gibt noch einige Karten!

Mit seiner speziellen Version des "Jedermann" - den er 2018 bei den Salzburger Festspielen geben durfte - hat Hochmair mehrmals das Burgtheater bis auf den letzten Platz gefüllt. Entsprechend groß ist auch das Interesse an der Darbietung in Grafenegg. Für die Veranstaltung gibt es aber für Schnellentschlossene noch Restkarten.

Apokalyptisches Sprechkonzert

Philipp Hochmair schlüpft bei diesem Stück in alle Rollen und macht Hugo von Hofmannsthals Stück zu einem vielstimmigen Monolog. Sein Jedermann ist ein Rockstar. Gemeinsam mit den experimentellen Sounds seiner Band "Die Elektrohand Gottes" verwandelt Philipp Hochmair das 100 Jahre alte Mysterienspiel in ein apokalyptisches Sprech-Konzert.

Schiller-Balladen als "Zündstoff"

Als großartiger Rezitator beeindruckt der 49-Jährige bei "Schiller Rave". Er betreibt mit diesen literarischen Kostbarkeiten ein schier unglaubliches Selbstexperiment. „Die Balladen sind Zündstoff, den wir mit der Maschinerie unserer Geräte abbrennen wollen“, sagt er. Wer einen müden Spaziergang durch die Poesie des 18. Jahrhunderts befürchtet, wird positiv überrascht sein.

Fan der klassischen Balladen

Hohe Ansprüche stellt Hochmair an seine eigene Flexibilität. "In der Pandemiezeit habe ich oft Freiluftvorstellungen gespielt. Dieses Thema ist überall einsetzbar." Seit seiner "Erweckung" im Alter von 17 Jahren, ist der Schauspieler ein Schiller-Fan und Freund der klassischen Balladen. "Das ist für mich der köstlichste Nektar, den die Menschheit zu bieten hat!"

"Will Manna Gottes teilen!"

Erwartungen an die kommenden Vorstellungen hat der Romy-Preisträger keine. "Ich freue mich einfach drauf, und ich will dieses Manna Gottes mit meinem Publikum teilen!" Jetzt muss nur noch das Wetter halten. Im Vorjahr begann es bei der Bürgschaft ausgerechnet an der Stelle zu regnen, an der es heißt: "Da gießt unendlicher Regen herab, von den Bergen stürzen die Quellen ..." Das Publikum nahm es mit Humor. Hochmair bringt es so zum Ausdruck: "Die Elemente müssen auf unserer Seite stehen!"

Die Vorstellungen:

"Schiller Rave" : Donnerstag, 28. Juli, 20.30 Uhr, Wolkenturm Grafenegg

: Donnerstag, 28. Juli, 20.30 Uhr, Wolkenturm Grafenegg "Jedermann reloaded" : Freitag, 29. Juli, 20.30 Uhr, Wolkenturm Grafenegg

: Freitag, 29. Juli, 20.30 Uhr, Wolkenturm Grafenegg Karten: www.grafenegg.com

