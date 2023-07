Italo-Hits heizten Nacht auf südliche Temperaturen auf

Einmal mehr landete „Insieme“ einen vollen Erfolg. Fast 2.000 Gäste ließen sich geistig in den Süden entführen und von den italienischen Liedern Herz und Körper wärmen.

Publikum von Beginn an „dabei“

Von der ersten Minute an hatten Monika Ballwein, Christian Deix, der aus Mexiko stammende René Velazquez-Diaz (mittlerweile auch Österreicher) und der einzige „Italiano vero“ der Truppe, Erik Arno, das Publikum im Griff. Mit dem namensgebenden Toto Cutunio-Hit „Insieme“ (1990 Sieger im Eurovisions Song Contest) stürmte das Quartett die Bühne und sang sich mit Gassenhauern unserer südlichen Nachbarn wie „Marina“ oder „Laciate Mi Cantare“ (Eros Ramazotti), dem Pupo-Hit „Su Di Noi“ oder „Ciao Mama“ (Giovanotti) in die Herzen der Zuhörer.

Erik Arno sang „Strada del sole“

Es dauerte nicht lange, bis es viele von den Sitzen riss. Und auf dem Rasenplätzen hoch oben über dem Auditorium wurde bald getanzt und geschunkelt. Spaßige Einlagen wie Falcos „Junge Römer“ fehlten ebenso wenig wie die „Revanche“ an Arno. „Wir müssen die ganze Zeit Italienisch singen“, urgierte Ballwein ein Lied mit deutschem Text - und der Italiener meisterte den Fendrich-Sommerhit aus 1981 - „Strada del Sole“ - souverän und sorgte damit auch für stimmkräftige Unterstützung durch das Publikum.

Viele Hits und einige Kostbarkeiten

Dass den Gästen in einer der ersten kühlen Nächte dieses Sommers auch nach der Pause nicht kalt wurde, dafür sorgte ein Feuerwerk mit weiteren Schlagern wie „Viva La Mamma“ (unvergesslich gesungen von Edoardo Benatto), „Maledetta Primavera“ (Loretta Goggi) und „Tu“ (Umberto Tozzi), aber auch musikalischen Kostbarkeiten wie das vom großartigen Velazquez-Diaz mit Ballwein einfühlsam intonierte „Time To Say Goodbye“.

Landtagspräsident kniete auf Bühne

Als die Band am Ende noch Adriano Celentanos „Azurro“ drauflegte und dem Publikum, das auch fleißig die Handy-Taschenlampen leuchten ließ, mit „Ti Amo“ eine Liebeserklärung machte, gab es bei Jubel und Applaus kein Halten mehr. Landtagspräsident Karl Wilfing kniete bei der abschließenden Übergabe von Blumen vor Monika Ballwein nieder. Veranstalter Wolfgang Übl (Agentur Cayenne) darf den Abend als Veranstalter wieder als großen Erfolg verbuchen.

Nächste Termine stehen schon fest

Dazu gratulierten ihm unter anderem auch Sponsorvertreter Rainer Kuhnle, Chef der Volksbank NÖ, Kultur Langenlois-Obmann Robert Stadler, seine Gattin (und ÖRK-Vizepräsidentin) Elisabeth, Starkoch Toni Mörwald, ÖAAB NÖ-General Matthias Zauner, Grafeneggs Altbürgermeister Anton Pfeiffer und viele mehr. Der eine oder andere hat vielleicht jetzt schon den Termin für Insieme 2024 in seinen Kalender eingetragen: Die italienische Party wird im kommenden Jahr am Mittwoch, 31. Juli, im Wolkenturm steigen. Und vorher noch gibt es im benachbarten Grafenwörth (Hause der Musik) am Freitag, 8. Dezember 2023, die Weihnachtsshow „Merry MiXmas“.