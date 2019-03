3 x 2 Karten für den Kabarettabend „Flotter 4er“ mit Heilbutt & Rosen am Freitag, 22. März, in Grafenwörth verlost die NÖN im Rahmen eines Telefon- und Mail-Gewinnspiels.

Alle Anrufer, die bis Mittwoch, 20. März, 17 Uhr, unter 02732/8820 anrufen, das Kennwort „Flotter 4er“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben, nehmen an der Verlosung teil (bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen!).

Per E-Mail ist ebenso eine Teilnahme an der Verlosung möglich. Schicken Sie das Kennwort, Name, Adresse und Telefonnummer an redaktion.krems@noen.at. Einsendeschluss ist hier der Donnerstag, 21.3., 8 Uhr Früh.