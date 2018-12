Ein schwerer Sattelschlepper kam am Samstag, 1,. Dezember, gegen 5 Uhr morgens unweit der Ausfahrt Grafenwörth auf der S 5 (Schnellstraße Krems – Wien) ins Rutschen. Der Brummi prallte gegen die Leitschiene, drehte sich ein und krachte in der Folge auch noch gegen die Mittelwand. Der Lenker blieb dabei zwar unverletzt, das Fahrzeug war jedoch schwer beschädigt. Wie schwer, sollte sich erst im Verlauf der insgesamt vier Stunden dauernden Bergungsaktion zeigen ...

Seilwinde und Trennschleifer im Einsatz

Die Feuerwehr Grafenwörth sicherte zunächst die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus. Anschließend wurde der Lkw per Seilwinde soweit wie möglich „geradegezogen“. In der Folge belüfteten die Helfer mit einem Verbindungsschlauch das Bremssystem des Unfallfahrzeugs vom Wechselladefahrzeug aus und schnitt mit einem Trennschleifer die stark verformten Teile des Kotflügels aus dem Radkasten.

Erst Kremser FF-Kran löste das Problem

Der nach rund drei Stunden Arbeit unternommene Versuch, das Fahrzeug in die nächste Pannenbucht zu schleppen, scheiterte an einer gebrochenen Achse, weshalb im Morgengrauen schließlich die Kollegen der FF Krems zu Hilfe gerufen wurden. Diese rückten mit dem Kran und zwei Begleitfahrzeugen an und konnten die Zugmaschine soweit anheben, dass das Abschleppen möglich war. Der Lastwagen wurde in der nächsten Pannenbucht abgestellt und wieder dem Lenker übergeben.

Highlight in Einsatzserie der FF Grafenwörth

Die FF Grafenwörth war an diesem Wochenende bei technischen Einsätzen überhaupt extrem gefordert. Nicht nur der Schneefall in der Nacht auf den 1. Dezember hatte nämlich gleich für vier Einsätze innerhalb von zwölf Stunden gesorgt: Nach einem Verkehrsunfall in Feuersbrunn, der Beseitigung einer Ölspur am Mühlplatz und einer Fahrzeugbergung an der Landesstraße 45 war die Aufwändige Bergung des Lkws jedoch eindeutig der anspruchvollste technische Einsatz.

Gemeinsames Frühstück als „Belohnung“

Den kameradschaftlichen Ausklang des fordernden Einsatzes hatten sich die beteiligten Freiwilligen mehr als verdient. Nachdem nach der Arbeit bereits frisches Gebäck verfügbar war, genehmigten sich die Helfer aus Grafenwörth und Krems ein gemeinsames Frühstück im Grafenwörther Feuerwehrhaus.

