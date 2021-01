Festgenommener entpuppte sich als geflohener Häftling .

Ein Mann, der am Donnerstagnachmittag von der Polizei in Graz festgenommen worden war, hat sich nun als geflohener Häftling entpuppt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 27-jährige Armenier im November 2018 von einem Haftausgang aus der Justizanstalt Krems an der Donau nicht zurückgekehrt, seither war nach ihm gefahndet worden. Er wird wieder zurück in die Justizanstalt Krems überstellt.