Klimaschutzpreis für die Stadt Krems

Hohe Auszeichnung für die Stadt Krems: Eine Abordnung rund um Bürgermeister Reinhard Resch nahm am Donnerstagabend bei einer großen Gala im Schloss Grafenegg den Climate Star Award des europaweit agierenden Klimabündnisses entgegen. Es ist eine Würdigung für das in Österreich einzigartige Klimaschutztool, das die Baudirektion in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu) entwickelt hat. Die Stadt prüft mit diesem Instrument seit Oktober 2021 alle Anträge des Gemeinderats auf ihre klimatischen Auswirkungen.

„Das ist eine große Auszeichnung für uns und für ein Projekt, mit dem es gelungen ist, neue Maßstäbe in der Planung von Projekten zu setzen. Jedes Projekt im Klima- und Umweltbereich verbessert die Lebens- und Aufenthaltsqualität für die Kremserinnen und Kremser. Krems geht klimafit in die Zukunft“, sagte Bürgermeister Reinhard Resch bei der Preisverleihung, zu der knapp 2.000 Gemeinden, Städte und Regionen aus 27 Ländern eingeladen waren.

Als „eine verdiente Auszeichnung für Krems“ bezeichnet Umweltstadtrat Peter Molnar die Würdigung durch den Verein Klimbündnis, der in 20 Jahren lediglich 160 Kommunen in Europa den begehrten Stern verliehen habe. „Für die Stadt Krems bedeutete Klimaschutz Forcierung der sanften Mobilität, wie Gehen und Radfahren. Wir wollen weiters die Kremser Plätze begrünen und beschatten sowie Energie einsparen und Wasser-, Biomasse- und Sonnenstrom ausbauen“, kündigt Molnar an, dass sich die Stadt nicht auf den nun eingefahrenen Lorbeeren ausruhen werde.

Baudirektor Reinhard Weitzer, der an der Entwicklung des Klimarelevanztools federführend beteiligt war, freut sich über die Anerkennung für das Kremser Erfolgsprojekt: „Mit der Klimarelevanzprüfung haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen, das beweist auch das Interesse unzähliger anderer österreichischer Städte und Gemeinden. Schließlich gilt es in Sachen Klimaschutz, keine Zeit mehr zu verlieren.“ Die Stadt Krems besitzt die Rechte am Klimaschutztool, beabsichtigt aber keine Monetarisierung. „Wir wollen einfach Vorbild sein und zeigen, dass dieses Instrument funktioniert. Viel wichtiger als ein Geschäft daraus zu machen, ist, dass unsere Erfahrungen in die Weiterentwicklung des Tools einfließen“, sagt Molnar, laut dem inzwischen auch die Städte Baden und Waidhofen an der Thaya in der Versuchsphase stehen.

Vier Preisträger aus Niederösterreich

Von den insgesamt 16 Preisträgern des Climate Star Award kommen sechs aus Österreich, davon vier aus Niederösterreich. Neben Krems wurden auch Bruck an der Leitha, Langau und die Region Südliches Weinviertel ausgezeichnet. Ein großes Lob für die Gewinner gab es im Zuge der Gala von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Durch ihren unermüdlichen Einsatz haben sie die nötige Wende im Klimaschutz bereits eingeleitet. Sie können sich mit den Besten in ganz Europa messen.“ Petra Schön, die Geschäftsführerin von Klimabündnis Niederösterreich ergänzte: „Die Sieger sind Vorbilder für alle europäischen Gemeinden. Sie animieren dazu, nachhaltig Schritte zu setzen und wegweisende Klima-Projekte ins Leben zu rufen.“

Das Kremser Klimarelevanztool bewertet anhand eines umfassenden Kritierienkatalogs die klimatischen Auswirkungen der auf politischer Ebene zur Debatte stehenden Projekte mit einem dreifärbigen Ampelsystem. Falls eine Klimarelevanzprüfung negativ ausfällt, haben die Mandatare und die Verwaltung bereits im Planungsstadium die Möglichkeit, adaptierend einzugreifen. Die Ergebnisse werden im Gemeinderat transparent vorgestellt.

Die Stadt Krems betont, dass bereits in den vergangenen Jahren in Sachen Klimaschutz einige Akzente gesetzt wurden, das Ende der Fahnenstange allerdings noch lange nicht erreicht sei. „Im Mai geht das Biomasse-Kraftwerk der EVN ans Netz, das die Fernwärme für rund 30.000 Haushalte von Gas auf Biomasse umstellt. Zusätzlich wird auch regionaler Ökostrom aus Biomasse für rund 15.000 Kremser Haushalte produziert“, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Zudem werde heuer die Generalsanierung der Ringstraße mit großräumigen Grünflächen, Baumpflanzungen und beidseitigen Radwegen abgeschlossen.

