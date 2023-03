Leibniz-Preis für Mühldorferin

Chemikerin Claudia Höbartner wurde in Berlin mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft verliehene Auszeichnung ist mit 2,5 Millionen Euro dotiert und zählt zu den wichtigsten deutschen Forschungsförderpreisen. Höbartners Forschung konzentriert sich auf die Nukleinsäuren DNA und RNA.

Die 1977 in Krems geborene Uni-Professorin ist in Mühldorf im Bezirk Krems-Land, wo sie regelmäßig zu Besuch ist, aufgewachsen und besuchte das ORG der Englischen Fräulein, die heutige Mary-Ward-Schule, am Hohen Markt in Krems. Nach ihrem Studium der Technischen Chemie an der TU Wien arbeitete sie unter anderem an der Universität von Illinois in den Vereinigten Staaten. 2008 verschlug es Höbartner nach Deutschland, seit 2017 hat sie den Lehrstuhl für Organische Chemie an der Universität Würzburg inne. Der Leibniz-Preis ist für sie eine „große Anerkennung der Forschungsleistung“ ihres gesamten Teams.

