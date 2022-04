Hochaltar in Imbach wird schon bald fertig

Werbung

Es „geht ordentlich was weiter“ bei den Sanierungsarbeiten der Klosterkirche in Imbach. Zur Firmung, mit der am 22. Mai junge Gläubige den Heiligen Geist empfangen sollen, wird auch der fertig restaurierte Hochaltar der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Seit vorigem Jahr mussten die Kirchenbesucher auf ein gewaltiges Gerüst in der Apsis der Kirche blicken. Am 4. April dieses Jahres haben dann die Arbeiten für die Generalsanierung des Hochaltars begonnen. Dabei galt es nicht nur, die Oberflächen im Altarraum zu reinigen, sondern auch die Fassungen zu „konsolidieren“. Das heißt, dass die Malschichten verfestigt und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden.

Auch die Blattvergoldung musste erneuert werden. Dafür wurden sogar die Restaurierungsfachleute Ursula Thomann und Boris Golob aus Leibnitz hinzugezogen. Um rechtzeitig bis Mai fertig zu werden, wird sogar an den Sonntagen gearbeitet.

