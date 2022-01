Langenlois: Spender unterstützen Tafel

Die letzte diesjährige Warenausgabe bei der „Team Tafel“ des Roten Kreuzes im Sicherheitszentrum fand am 18. Dezember statt – im neuen Jahr werden Waren des täglichen Bedarf wieder am 8. Jänner ausgegeben.

Team-Leiter Harald Hager und seine Helfer – insgesamt sind es 62 Personen, die sich freiwillig und ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache stellen – sammelten Lebensmittel von Supermärkten aus Langenlois, Hadersdorf und Krems sowie der Bäckerei Schalk ein, brachten sie ins Rotkreuz-Haus, wo sie sortiert, aufgeteilt, in Bananenschachteln gepackt und schließlich an die vorgemerkten bedürftigen Personen ausgegeben wurden. Etwa 150 Personen bzw. Haushalte können so unterstützt werden.

„Heuer war schon ein besonderes Jahr“, berichtet Hager, dass einerseits natürlich die anhaltende Pandemie besondere Sicherheitsvorkehrungen notwendig machte. Andererseits war die Hilfsbereitschaft äußerst groß: In Kooperation mit der Sparkasse konnten 150 „Herzenswünsche“ der Tafel-„Kunden“ erfüllt werden. „Und wir erhielten immer wieder von privaten Spendern Lebensmittel, Obst und Gemüse, beispielsweise auch 30 Nikolos für die Kinder, Zutaten fürs Backen mit Rezepten, in Sackerln abgepackt. Aber auch Geldspenden, damit wir Waren einkaufen können“, bedankt sich Hager bei den vielen Klein- und Großspendern, die sein Engagement bei der Team Tafel unterstützen.