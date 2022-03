Starkes Zeichen des BORG Krems

Ein starkes Zeichen für die Ukraine setzte nicht nur die HLM HLW, auch im BORG entschloss man sich zu einer spontanen Aktion.

Am Mittwoch der Vorwoche wurde schulintern ausgeschrieben, dass am Donnerstag Spendensackerl abgegeben werden können. „Die Beteiligung war enorm“, freut sich BORG-Direktorin Barbara Faltl. „Der Transporteur konnte gar nicht alles in die Zentrale der NÖ Zivilschutzverbandes mitnehmen, sodass eine Professorin sich spontan bereit erklärte, selbst nach Tulln zu bringen, was unsere Schulgemeinschaft alles spontan gespendet hatte.“

Außerdem wurden die Fenster im 1. Stock der Schule mit den Farben der ukrainischen Flagge beklebt und werden teils auch in der Nacht beleuchtet. „Einige Kolleginnen und die Schulwartin fahren sogar am Wochenende extra nach Krems, um die Lichter aus- und einzuschalten“, berichtet Faltl.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden