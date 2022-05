Wer kennt Rosa Papier?

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Anlässlich des 90. Todestages der Sängerin Rosa Papier-Paumgartner (1858 – 1932) veranstaltet der Verein Spirit of Art ein Gedenkkonzert für eine außergewöhnliche Künstlerin und emanzipierte Frau mit Wurzeln in Mautern.

Sie war von 1881 bis 1891 Sängerin an der Wiener Hofoper (heute: Staatsoper) und ein echter Star. Klassische Musik war ja praktisch „der Hip Hop des ausgehenden 19. Jahrhunderts“. Sie lebte in Wien und Baden, war mit dem Komponisten Hans Paumgartner, verheiratet und eine gute Freundin von Gustav Mahler.

Rosa Papier war eine Schülerin Mathilde Marchesis. Die Mezzosopranistin brillierte von 1881 bis 1891 an der Wiener Hofoper als Wagner-Interpretin und war gefeierte Liedsängerin. 1891 musste sie ihre Bühnenlaufbahn wegen einer Krankheit beenden. 1892 wurde sie Professorin am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und unterrichtete Gesang. Sie gehörte dem Freundeskreis um Gustav Mahler an und setzte sich für dessen Berufung zum Direktor der Wiener Hofoper (1897) ein. Der Musikwissenschafter und Dirigent Bernhard Paumgartner war ihr Sohn und später Präsident der Salzburger Festspiele.

Die letzte Ruhestätte der Künstlerin befindet sich ihrem Wunsch gemäß am Mauterner Friedhof. Foto: NÖN

Aufgewachsen war die Sängerin allerdings in Mautern, wo ihre Mutter lebte. In der Kindheit in der Wachau bekam sie ihren ersten Musikunterricht. Rosas Verbundenheit zu Mautern war so groß, dass sie in ihrem Testament verfügte, in Mautern begraben zu werden.

Dabei hatte sie bereits ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof erhalten, was eine große Auszeichnung war. Doch ihrem letzten Wunsch entsprechend wurde sie in Mautern beigesetzt. Ihr Grabstein ist pompös, die Schrift aber stark verblasst, und so ist ihre letzte Ruhestätte eher unscheinbar.

Wer mehr über Rosa Papier erfahren möchte, kann zum Gedenkkonzert in den Severin-Stadl kommen (siehe Infos unten).

