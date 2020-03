Martin Kalchhauser NMS-Krems-Direktor Alfons Russ: „Kinder bestens versorgt.“

„Was ist jetzt mit den Schularbeiten?“ NMS-Krems-Direktor Alfons Russ erhielt viele Anrufe besorgter Eltern, als die Schulschließungen bekannt wurden. „Das ist jetzt einmal gar nicht wichtig, denn es geht um die Gesundheit eines ganzes Landes“, betont Russ.

Durch die Schließung werde es keine schulischen Nachteile geben, versichert er: „Die Kinder werden von unseren Lehrern bestens mit Übungsmaterial für zu Hause versorgt, wir schicken per E-Mail auch Material nach.“

Nachrichtendienst „SchoolFox“ hilft bei Kommunikation

Auch Marianne Stromberger, Direktorin der Volksschulen Stein und Egelsee, unterstreicht, dass Zu-Hause-Bleiben keinen Nachteil bedeutet: „Damit Ansteckungen vermieden werden, sollen möglichst wenige Schüler in die Schule kommen. Auch in der Schule wird kein neuer Stoff durchgenommen, und die Kinder zu Hause erhalten genau dieselben Übungen.“

NOEN Marianne Stromberger, Direktorin VS Stein und Egelsee: „Möglichst wenige sollten kommen.“

Genutzt werde dafür der elektronische Nachrichtendienst „SchoolFox“, erklärt Stromberger: „Von zu Hause aus kann ein Foto von den ausgefüllten Arbeitsblättern geschickt werden, und die Lehrerin kann es korrigieren.“

Abgeholt wurde das vorbereitete Übungsmaterial von den Eltern blockweise am Sonntagabend – nachdem am Wochenende bekannt geworden war, dass auch die Volksschulen schon am Montag und nicht erst am Mittwoch geschlossen bleiben.

„Die Maturavorbereitung ist auch ohne das Virus eine Ausnahmesituation, aber das ist ein noch nie da gewesener Stressfaktor.“Sophie Buschenreithner, achte Klasse, BRG Kremszeile

Für Kinder, die unbedingt in die Schule kommen müssen, weil ihre Eltern am Arbeitsplatz unabkömmlich sind, sei jedoch gesorgt, informiert Stromberger: „Selbst wenn es nur ein einziges Kind ist, wird es betreut. Auch Mittagessen und Nachmittagsbetreuung sind aufrecht.“

NOEN BRG-Kremszeile-Direktorin Elisabeth Weigel: „Maturanten werden umgehend informiert.“

„Die Schüler zu Hause sind mit ihren Arbeitspaketen nicht alleingelassen“, betont auch Elisabeth Weigel, Direktorin des BRG Kremszeile: „Die Lehrer stehen den Schülern über alle digitalen Kommunikationskanäle der Schule jederzeit zur Verfügung. Wenn ein Schüler eine Frage hat, bekommt er eine Antwort.“

Und was ist mit den Maturanten? „Die Maturanten werden umgehend von mir informiert, sobald es Vorgaben zur Neuen Reifeprüfung gibt“, versichert Weigel.

Eine Situation, die bei den Betroffenen nicht gerade zur Beruhigung beiträgt. Sophie Buschenreithner besucht die achte Klasse des BRG Kremszeile.

privat Angehende Maturantin Sophie Buschenreithner: „Lage sehr unangenehm.“

„Ich empfinde die derzeitige Lage als sehr unangenehm, weil wir angehenden Maturanten nicht wissen, was auf uns zukommt. Die Maturavorbereitung ist auch ohne das Coronavirus eine Ausnahmesituation, aber das ist ein noch nie da gewesener zusätzlicher Stressfaktor.“

Einen Strich durch die Rechnung machte das Coronavirus übrigens auch dem Ballkomitee des HTL-Balls, der für 21. März geplant war und abgesagt werden musste. Ob er kurz vor den Sommerferien nachgeholt wird, steht noch nicht fest.