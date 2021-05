„So richtig auf null waren wir – Lockdown hin oder her – zum Glück nie“, erklärt Marcus Walter, Chef des Kastner-Großmarktes im Kremser Weinzierl. „Wir sind in der Kremser und Wachauer Region gastronomisch zum Glück sehr gut aufgestellt. Viele Betriebe haben ja Abholung und Lieferung betrieben. Zusätzlich haben private Personen für Ausflüge eingekauft.“

Getroffen habe die Gastro- und Hotelschließung seinen Markt dennoch hart. Kein Wunder: Rund 50 Prozent der Einkäufe würden durch Gastronomie- und Hotelleriebetriebe getätigt. „Unsere Lagerbestände werden jetzt schrittweise wieder hochgefahren. Unsere Mitarbeiter kommen nach und nach wieder aus der Kurzarbeit zurück“, freut sich Walter.

Auch die Lieferanten bräuchten etwas Zeit zur Umstellung, etwa von kleineren auf größere Gebinde. Auch in der Bäckerei Bruckner in Theiß wurden die Kapazitäten bereits hochgefahren. Ein Viertel der Bruckner-Backware geht an Hotellerie und Gastronomie. „Jetzt ist wieder jede Hand gefragt“, heißt es auf NÖN-Anfrage.