Heuriger in Langenlois brannte ab

Bis 22 Uhr etwa hatte die Familie Hagmann ihren Heurigen am Langenloiser Sauberg noch geöffnet, knapp vier Stunden später stand das Lokal in Vollbrand. So geschehen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Langenlois, die von Nachbarn alarmiert worden war, schlugen die Flammen bereits meterhoch durch das inzwischen zerstörte Dach. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise keine mehr in dem Gebäude. Eine Frau musste laut der FF Langenlois aus dem Nachbarobjekt evakuiert werden.

Feuerwehr-Angaben zufolge konnte ein Übergreifen des Feuers auf zwei direkt angrenzende Keller nur mit viel Mühe und Glück verhindert werden. Problematisch hinzu kam beim Löscheinsatz die schlechte Wasserversorgung vor Ort, weswegen die nachalarmierten Feuerwehren Schiltern und Mittelberg einen Pendelverkehr für den Wassertransport abwickelten.

Rund 70 bis 80 Mitglieder der Feuerwehren Langenlois, Zöbing, Gobelsburg-Zeiselberg, Schiltern und Mittelberg standen im Einsatz, gegen 3.15 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 5.15 Uhr an. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei und das Rote Kreuz. Die Brandursache war am Donnerstagvormittag völlig unklar. An dem Heurigenlokal entstand enormer Schaden.

