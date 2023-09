Krems: Kaffee-Campus-Chef holt Staatsmeistertitel

Der Staatsmeister im Kaffeerösten kommt aus Krems. Lukas Stölner holte im Zuge des Vienna Coffee Festival nicht nur den begehrten Titel, sondern damit auch das Starterticket für die Weltmeisterschaft im November in Taiwan. In der Szene ist der 32-Jährige kein No-Name. Stölner führt seit knapp sieben Jahren den Feinschmecker-Tempel Kaffee Campus Krems in der Dachsberggasse und vertreibt unter dem Namen „DeLuks Kaffee“ seine eigenen Bohnen. Bei der ersten Staatsmeisterschaft im Jahr 2019 in Grafenegg landete der ehemalige Tourismusschüler auf dem dritten Platz.

Eitel ist Stölner trotz seiner neuen Vormachtstellung in Österreich nicht. Den Wettbewerb, der heuer in der Wiener Marxhalle stattfand, beschreibt er als „für Zuschauer eher unspektakulär.“ Alle Teilnehmer erhalten das gleiche Ausgangsmaterial und arbeiten an denselben Röstmaschinen. Eine vierköpfige Jury bewertet die Qualität der abgegebenen Bohnen, die sie selbst wie einen Filterkaffee finalisiert, auf einer Skala von bis zu 100 Punkten. Pflicht ist außerdem die Abgabe eines Röstplans, in dem die Teilnehmer die Nuancen des ausgehändigten Kaffees möglichst genau beschreiben. Stölner gelang das besonders gut. Der frisch gebackene Familienvater erhielt in dieser Kategorie 22 von 24 möglichen Punkten. „Es war ein sehr leichter Arabica aus Guatemala, mit Schokolade-Noten und nicht zu viel Säure“, erzählt er.

Die Kunst beim Kaffeerösten: Das Spiel mit der Temperatur. Bekommen die Bohnen zu wenig Hitze, wirkt sich das durch eine „unreife Säure“ im Kaffee aus, sagt Stölner. Zu viel Hitze wiederum führe zu einer „baked“-Bewertung der Jury. „Das ist wie, wenn ein Kuchen zu lange im Ofen war.“

Die Liebe zum Kaffee und dem Herstellungsprozess wurde Stölner in die Wiege gelegt. Vater Günter ist beim italienischen Kaffeemaschinenhersteller Cimbali in führender Position tätig und nahm den Sohnemann schon in seiner Schulzeit auf Messen mit. Bis zur Weltmeisterschaft in rund zwei Monaten heißt es jetzt: „Üben, üben, üben“, sagt Lukas Stölner. Druck will er sich trotz höchstliegender Latte keinen machen. Österreich ist heuer Titelverteidiger. 2022 siegte der St. Pöltner Felix Teirezbacher.