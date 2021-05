Die Kleinregion „Kremstal“ besteht aus den Gemeinden Gedersdorf, Rohrendorf, Stratzing, Senftenberg und Droß. Diese fünf Gemeinden wollen mit dem Projekt „Kremstal – das Tal der Schmetterlinge“ den natürlichen Lebensraum der Schmetterlinge erhalten und auch verbessern.

Der Droßer Vizebürgermeister Johannes Reithner konnte bei Beobachtungen der Schmetterlinge im Bereich Droß-Priel-Imbach im Vorjahr alleine 60 von etwa 150 in Niederösterreich vorkommenden Tagfalterarten sichten und fotografieren. Darunter auch stark gefährdete Arten, wie den bräunlichen Scheckenfalter oder den violetten Feuerfalter. Das Kremstal ist von seiner Lage her überaus geeignet für dieses Projekt:

Am Rande des pannonischen Weinklimas (das vom Nordburgenland bis in das Weinviertel, das östliche Alpenvorland bis in das Wiener Becken reicht) mit den Taleinschnitten von Donau, Krems und Kamp mit seinen landwirtschaftlich nicht nutzbaren Hangflächen sowie die extensiv genutzten und brachliegenden Flächen weisen laut Experten großes Potenzial für eine hohe Artenzahl an Schmetterlingen auf. Zusätzlich zeichnet sich das Gebiet durch eine Vielfalt an natürlichen Lebensräumen aus: von Auengebiete an der Donau und entlang des Kremsflusses, über Mager- und Trockenrasen an den Talhängen bis hin zu lichten Waldflächen aus Eiche, Buche und Kiefer – der ideale Lebensraum für Schmetterlinge.

Das Bewusstsein der Bevölkerung für die Schmetterlinge soll durch verschiedene Maßnahmen geschaffen werden: Vorträge, Exkursionen, Schmetterlingspädagogik in Kindergärten und Schulen, Schautafeln, ein Lehrpfad, die extensive Pflege öffentlicher Grünflächen und Randstreifen bei den Güterwegen sowie die Anlage von öffentlichen und privaten Blumenwiesen.

Auch das Interesse der Gemeindeverwaltungen und der Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen soll geweckt werden. Erster Schritt ist die Kartierung und Bewertung potenzieller Flächen. Danach werden Schmetterlingsarten dokumentiert – dazu werden auch die Monitoring-Plattformen von „Blühendes Österreich“ und „Global 2000“ genutzt.