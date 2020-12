Die SES-Shopping-Mall Mariandl Krems verzeichnete in der Vorwoche gute Frequenzen, die über der Woche davor, jedoch hinter der Vergleichswoche des Vorjahres lagen.

Viele Waren gut verfügbar

Eine wesentliche Veränderung des Käuferverhaltens stellt der zum allergrößten Teil ganz gezielte Einkauf dar. Auf bloßes Flanieren wird verzichtet. Die Warenverfügbarkeit in den Läden ist nach wie vor sehr hoch – gerade an den letzten Tagen vor Weihnachten ein wesentlicher Vorteil gegenüber den Online-Giganten, die eine rechtzeitige Lieferung vor Weihnachten wohl nicht mehr garantieren können.

Erst um 13 Uhr ist am 24. Dezember im Mariandl Schluss. Dann schießt das Einkaufscenter seine Pforten bis nach den Feiertagen. Mariandl

Lebensmittel & gute Düfte

Läuft das Geschäft im Textilhandel mit wenigen Ausnahmen nach wie vor eher schleppend, blieben zuletzt Bücher, Elektroartikel, Spielware, Dekoration, Geschenkartikel und Gutscheine die Renner. Je näher das Fest rückt, desto mehr Last-Minute-Geschenke werden gekauft. Hoch im Kurs liegen dabei hochwertige Lebensmittel, Geschenksets aus den Parfümerien sowie die beliebten Geschenkgutscheine, die auch im benachbarten Bühl-Center gelten.

Jede Öffnungstunde zählt

Die letzten Tage vor Weihnachten sind überlebenswichtig für den stationären Handel. Jede einzelne Stunde, die offengehalten werden kann, zählt. Durch den zweiten Lockdown sind in nahezu allen Branchen auch derzeit noch die Sortimente im Laden sofort für die Kundinnen und Kunden verfügbar.

Center-Manager Egbert Holz: "Gutscheine können völlig entspannt auch im neuen Jahr eingelöst werden." Chris Perkles

„Viele Händler werden in den nächsten Tagen versuchen, ihre Ware so gut es geht abzuverkaufen. Wir sind auf das Finale vor Weihnachten bestens vorbereitet“, berichtet Center-Manager Egbert Holz.

Gutscheine sind der Hit

„Viele Konsumenten gehen hier seit Jahren auf Nummer Sicher. Mit Geschenk-Gutscheinen entfällt lästiges Umtauschen und der Beschenke hat die freie Wahl aus allen Shops und Marken in zwei Shoppingwelten", so Manager Holz. „Und ein wichtiger Vorteil der Zehner ist, dass dieser entspannt auch im nächsten Jahr eingelöst werden kann.“

Außerordentlich stark ist die Nachfrage nach dem Geschenkgutschein auch im Bereich der Großkunden. Hier stiegen die Verkaufszahlen in der vergangenen Woche noch einmal kräftig und haben sich im Dezember gegenüber den Vorjahren sogar fast verdoppelt.

Einkauf schon ab 6 Uhr!

An den letzten Tagen vor Weihnachten hat das Mariandl täglich bis 19 Uhr geöffnet. Der Interspar-Markt öffnet von Montag bis Mittwoch schon um 7 Uhr in der Früh und am Heiligen Abend bereits um 6 Uhr für seine Kunden! Das Center schließt an diesem Tag um 13 Uhr. Dann geht es in die Weihnachtpause.