Bezirk Krems: Begeisterung für WM hält sich in Grenzen

„Das werden jedenfalls ,heiße‘ Spiele“, fasst der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) seine Erwartungen für die anstehende Fußball-WM zusammen.

Und dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen: „Laut der britischen Zeitung Guardian starben bis Anfang letzten Jahres über 6.500 Arbeitsmigranten bei den Bauarbeiten für die WM 2022“, erklärt Resch die massive Kritik an der Menschenrechtssituation in Verbindung mit dem Sportevent. „Katar ist ein trauriges Beispiel für ,Geld regiert die Welt‘ – und haarsträubende Korruption.“

Ein Boykott nützt aber niemandem – ganz sicher nicht dem Sport. Reinhard Resch Fußballbegeisterter Bürgermeister der Stadt Krems

Diese WM steht also alles andere als unter guten Sternen. Und auch dass sie dieses Jahr in die Vorweihnachtszeit fällt, trägt nicht zu idealer Stimmung bei. „Fußballfieber und Adventzeit harmonieren eher nicht“, äußert Thomas Kalchhauser, Geschäftsführer des Hofbräu am Steinertor, seine Bedenken. „Wir veranstalten um diese Zeit jedes Jahr einen Christkindlmarkt im Gastgarten. Live-Übertragungen, wie sonst bei wichtigen Spielen, wird es dort diesmal jedenfalls nicht geben.“

Normalerweise sind für das Hofbräu am Steinertor sportliche Großereignisse bedeutende Veranstaltungen. Ob es diesmal eventuell in den Räumlichkeiten des Lokals Möglichkeiten geben wird, verschiedene Spiele zu verfolgen, ist für Kalchhauser noch unklar. „Je nachdem wie groß die Nachfrage ist.“

Wichtig waren sportliche Großereignisse – allen voran Fußball-Weltmeisterschaften – in den vergangenen Jahren auch für den Elektrohandel. „Der Andrang auf TV-Geräte und Bildschirme bleibt bisher allerdings aus“, wie Martina Kurz-Novotny, Geschäftsführerin von Red Zac Novotny, feststellt: „Wir merken aktuell noch gar nichts. Ich denke, das ist vor allem der momentanen Teuerungswelle geschuldet. Die Leute sparen an allen Ecken und Enden.“ Man möchte allerdings noch abwarten, um endgültig Bilanz zu ziehen. „Wir sind gerüstet. Alles ist auf Lager, wir stehen in den Startlöchern, zum Anpfiff bereit.“

Wenig Enthusiasmus für die WM spürt man auch in den Reisebüros. „Bei uns gibt es gar keine Nachfrage nach Katar-Reisen“, erklärt Wilma Hammerle von Raiffeisen Reisen in Langenlois. „Bei den deutschen Nachbarn sieht das etwas anders aus. Da haben manche Veranstalter unter anderem eigene Reiseangebote aufgelegt.“

Stefan Maierhofer, ehemaliger Nationalteamspieler und Spieler des Kremser Sportclubs. Foto: Bert Bauer

„WM-Fieber ist bei mir auch noch nicht ganz da“, erzählt Stefan Maierhofer, ehemaliger Nationalspieler und aktuell in Diensten des Kremser Sportclubs. „Seit ich auf der Welt bin, ist die WM für mich immer ein Highlight im Sommer gewesen. Gemeinsam mit Freunden schauen und grillen.“ Praktisch wäre Grillen zwar jetzt auch möglich, „die Stimmung ist diesmal jedoch eher weihnachtlich und in Richtung Punschtrinken.“

Maierhofer zeigt sich diesbezüglich aber pragmatisch: „Ich freue mich auf interessante und gute Spiele. Es wurden ja unglaubliche Stadien gebaut. Lassen wir uns überraschen, wie die Stimmung diesmal sein wird.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.