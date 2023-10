Transgourmet-Großmarkt in Krems eröffnet

Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist am Mittwoch der um rund 34 Millionen Euro errichtete Abhol- und Zustell-Gastronomie-Großmarkt von Transgourmet in Krems offiziell eröffnet worden. Am Festakt, wo über das Projekt und über das Sortiment informiert wurde, nahmen unter anderem Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bürgermeister Reinhard Resch, die Transgourmet-Geschäftsführer Manfred Hayböck und Thomas Panholzer sowie Standortgeschäftsleiter Matthias Srb teil. Der Transgourmet-Markt wurde im Gewerbegebiet auf dem Areal eines ehemaligen Forstinger-Standortes in Krems errichtet. Mit 75 neu geschaffenen Arbeitsplätzen handelt es sich um eine der größten Betriebsansiedlungen der vergangenen Jahre in Krems. Im Endausbau sollen rund 120 Menschen in dem Markt beschäftigt sein.

„Ein Kompliment für Niederösterreich“

„Die Entscheidung von Transgourmet einen Standort in Krems zu eröffnen, ist ein Kompliment für das Bundesland Niederösterreich, weil die Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe in unserem Land mit ihrem Angebot und ihrer Qualität Gäste aus der Region, wie auch aus dem Ausland, zu überzeugen wissen“, sagte Teschl-Hofmeister, die auch betonte: „Diese Betriebsansiedelung ist eine Win-win-Situation für Transgourmet und die Partner aus der Tourismusbranche.“ Das Sortiment umfasse hier auch eine umfangreiche regionale Produktpalette, meinte sie.

Bürgermeister Reinhard Resch führte aus: „Transgourmet ist ein sehr renommiertes Unternehmen und die ersten Gespräche mit der Stadt Krems waren bereits sehr positiv und erfolgsversprechend. Wir als Stadt Krems sind sehr dankbar und auch stolz darauf, dass Transgourmet nun diesen großartigen Markt für uns eröffnet hat.“

Auch Vereine und Selbstständige profitieren

Der Standort An der Schütt 39 in Krems deckt am Eingang zur Wachau das Einzugsgebiet Wachau, Waldviertel, nördliches Weinviertel und das Mostviertel ab. Auf 4.000 Quadratmetern Verkaufsfläche werden bis zu 18.000 Artikel angeboten. Versorgt werden die rund 3.000 Gastronomie- und Tourismusbetriebe in den Bezirken Krems, St. Pölten, Melk, Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs, Amstetten, Zwettl, Waidhofen an der Thaya und Horn. „Wir bieten eine genaue Auswahl an Produkten und Services für Gastronomie und Hotellerie an“, so die beiden Transgourmet-Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck, „sowohl im Abholgroßmarkt als auch in der boomenden Zustellung.“ Neben der Kernzielgruppe Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie und Großküchen richtet sich Transgourmet mit seinem neuen Standort aber auch an Gewerbetreibende, Selbstständige und Vereine – also an all jene, die einen Gewerbeschein haben und nicht für den eigenen Gebrauch einkaufen.

Auf dem Dach des Gebäudes ist eine 2.100 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage montiert, die jährlich 450.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Diese erzeugte Energie entspricht dem Jahresverbrauch von zumindest 110 Haushalten.