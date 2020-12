Der „Kremser Zehner“ hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre als bedeutende Gutscheinkarte in der Stadt Krems etabliert. Mit der Karte, die zehn Euro wert ist, kann aktuell bei rund 180 Betrieben in der Kremser Innenstadt, aber auch in den Einkaufszentren und im Gewerbepark eingekauft werden.

Ulf Elser, Obmann der Kremser Kaufmannschaft, ist dankbar, dass Kremser vor Ort einkaufen. MK



Erstmals seit der Auflage des Zehners ist die regionale Währung vor Weihnachten ausverkauft. Aktuell sind 50.000 Stück im Umlauf. Der „Kremser Zehner“ wird von den fünf Kremser Banken – Sparkasse, Raiffeisenbank, Volksbank, Oberbank und Bank Austria – ausgegeben. Die Bestände dort sind aber aufgebraucht. Ein Rest-Kontingent steht den Kunden noch beim SB-Ausgabeautomat in der Landstraße zur Verfügung.

„Der Kremser Zehner ist ein wichtiges Instrument für die Kundenbindung in der Region. Ich bin sehr froh, dass der Zehner erstmals seit Bestehen ausverkauft ist – und dankbar, dass die Kremser das Angebot angenommen haben. Sie beweisen damit die Verbundenheit mit den Betrieben vor Ort“, so Ulf Elser, Obmann der Kremser Kaufmannschaft.

Auflage von 50.000 Stück wird erhöht

Horst Berger (Stadtmarketing Krems) sieht im Zehner Strahlkraft für die Region. MK

Auch Horst Berger, Geschäftsführer der Stadtmarketing Krems GmbH, sieht darin ein sehr erfreuliches Zeichen: „Speziell heuer war es sehr wichtig, heimischen Betriebe zu unterstützen und damit Arbeitsplätze in der Stadt Krems und im Umland zu sichern. Der Kremser Zehner strahlt in die ganze Region aus. 2021 ist angedacht, die Auflage zu erhöhen. Eine kurzfristige Nachproduktion für heuer war nicht mehr realisierbar.“

Der Erfolg der Regionalwährung ist auch für Betriebe interessant: Es gibt zahlreiche Anfragen von Unternehmen, die in die „Zehner-Familie“ aufgenommen werden wollen.