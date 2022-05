BMW brannte plötzlich Großmotten: Pkw-Brand beschädigte auch den Asphalt

Lesezeit: 2 Min Martin Kalchhauser

E in Zischen und Rauch aus dem Motorraum kündigten am 27. Mai einen Pkw-Brand an. Kurz danach stand der Wagen in Vollbrand. Drei Feuerwehren standen im Einsatz.