Grund zum Feiern gab es beim Sommerfest auf dem Brigindohof des Mediziners Wolfgang A. Schuhmayer: Sein therapeutisches Kompetenzzentrum wurde durch die Aufnahme in die Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin (GAMED) geadelt.

Seit 2011 betreibt Schuhmayer in Großmotten das Institut für medizinische tiergestützte Therapie (MTG) und setzt bei seinem komplementärmedizinischen Behandlungskonzept Alpacas ein. Patienten Schuhmayers sind unter anderem Menschen mit Angststörungen, Traumafolgen und Depressionen. „Selbst in hartnäckigen Fällen, wo andere Interventionsversuche vergeblich waren, zeigt die MTG-Therapie Effizienz!“

Vizebürgermeister gratulierte zum Erfolg

Während der Fachmann, der auch Erfahrungen als Öffentlichkeitsarbeiter und Manager aufweisen kann, als sprichwörtlicher „Prophet im eigenen Land“ gelegentlich belächelt wird, ist die kürzlich erfolgte Aufnahme in die GAMED eine besonders wichtige Auszeichnung für ihn.

„Der Vorstand bewertet eine mögliche Aufnahme ausschließlich nach fachlichen Kriterien“, freut sich Schuhmayer über „kollegiale Wertschätzung durch diese interdisziplinäre – nicht nur medizinische – wissenschaftliche Gesellschaft“, bei der er nach sechs Jahren konsequenter Arbeit in Großmotten Anerkennung genießt.

Zum Erfolg gratulierte ihm der Gföhler Vizebürgermeister Jochen Pulker: „Ich freue mich, dass wir dieses Institut hier in unserer Gemeinde haben!“ Er würdigte die Fähigkeit des Mediziners, „zuhören zu können und die Menschen gerne zu haben“. Pia Maria Malischnig von der GAMED nützte die Gelegenheit, sich im Zuge des Sommerfestes an Ort und Stelle von der Arbeit Schuhmayers und den Bedingungen, die Patienten hier vorfinden, überzeugen zu können. Neben Hilfesuchenden aus Österreich fanden den Weg hierher in den vergangenen Jahren auch schon Klienten aus Deutschland und sogar Russland und Albanien …