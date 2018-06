Die Baustellen für den Businesspark W86 beim Bühl Center und das Wienertor Center prägen derzeit das Bild in der Wiener Straße. Geht es nach der Stadt, sollen beide Objekte in Zukunft den Kern für einen Stadtteil bilden, der nur noch wenig mit der Durchzugsstraße in ihrer jetzigen Form zu tun haben soll.

Im Rahmen der Entwicklung eines städtebaulichen Leitbilds haben Experten und Anrainer über die vergangenen Wochen und Monate Ideen gesammelt, wie eine Attraktivierung der Wiener Straße gelingen könnte. Erste Zwischenergebnisse präsentiert das Planerteam am Donnerstag, 28. Juni, im Rathaus. Die NÖN hat bereits jetzt Details zu dem Groß-Vorhaben in Erfahrung gebracht.

„Im Gegensatz zu jetzt soll man sich auch als Fußgeher hier gerne bewegen“ Reinhard Weitzer, „Mastermind“ hinter dem Projekt

Konkret soll die Wiener Straße zu einem Boulevard umgestaltet werden. Gelingen soll das durch ein Zurückrücken der Bebauung an der Südseite, wodurch mehr Platz für eine Baumreihe, Radwege und Bewegungsraum für Fußgänger entstehen soll.

„Mastermind“ des Projekts: Baudirektor Reinhard Weitzer. | NOEN-Archiv

„Im Gegensatz zu jetzt soll man sich auch als Fußgeher hier gerne bewegen und aufhalten können, es sollen auch vereinzelt öffentlich zugängliche Pocketparks zum Verweilen entstehen“, erzählt Reinhard Weitzer, Baudirektor der Stadt und „Mastermind“ hinter dem Projekt.

Die Umgestaltung wird nicht nur den Bereich zwischen Businesspark W86 und Wienertor Center betreffen. „Auch von der Abzweigung der Wachaustraße bis hin zum Kreisverkehr beim Restaurant Klinglhuber gibt es grundsätzliche Überlegungen und Vorschläge zur Ausgestaltung“, so Weitzer, der klare Ziele definiert.

„Wir erwarten uns die Aufwertung eines Stadtteils mit großem Entwicklungspotenzial und damit auch zusätzliche Attraktivität für die Stadt Krems. Es wird ein Beitrag sein, um Krems zur lebenswertesten Kleinstadt im gesamten Donauraum zu machen, wie es im Konzept zur Stadtentwicklung Krems 2030 als Generalziel heißt“, erklärt Weitzer.

Bis 2018 soll das städtebauliche Leitbild abgeschlossen sein und daraus ein Teilbebauungsplan erstellt werden. „Der soll bis spätestens Frühjahr 2020 in Rechtskraft erwachsen“, so Weitzer.

Auf die Frage, ob die „neue“ Wiener Straße ein Konkurrenzstandort zur Innenstadt werde, sagt Weitzer: „Man darf sich hier nicht nur Geschäfte vorstellen. Die bestehende Widmung Bauland-Kerngebiet lässt grundsätzlich einen großen Spielraum bis hin zu Betreutem Wohnen, Cafés, Büroflächen oder Beherbergungsbetrieben zu.“

Kaufmannschafts-Obmann Ulf Elser wurde in die Planung des Projekts nicht involviert. Er möchte erst die Präsentation abwarten und dann einen Kommentar dazu abgeben.