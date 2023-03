Raiffeisen baut in Gneixendorf

Gneixendorf wächst weiter. Auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmeter unmittelbar in der Nähe des Beethovenhauses und zu Schloss Wasserhof entsteht ein Wohnpark mit 53 Doppel- und Reihenhäusern sowie 30 freifinanzierte Eigentumswohnungen. Der Baustart ist noch für das heurige Frühjahr geplant, der erste Gebäudeteil soll nächstes Jahr fertig sein. Die Finalisierung des gesamten mehrgliedrigen Bauvorhabens ist für 2026 vorgesehen.

Erstes Projekt von Raiffeisen in Krems

Hinter dem Großprojekt steht die Raiffeisen Wohnbau GmbH, die von einem Investitionsvolumen zwischen 40 und 50 Millionen Euro ausgeht, wie am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Gneixendorf bekanntgegeben wurde. Es ist das erste Wohnbauvorhaben in Krems des zur Raiffeisen-Gruppe gehörenden Bauträgers. „Krems ist eine aufstrebende Universitäts- und Kulturstadt, der Bezug ist da“, sagt die Geschäftsführerin von Raiffeisen Wohnbau, Gerhild Bensch-König, die selbst seit rund 20 Jahren in Krems lebt.

150 Parkplätze für Bewohner und Gäste

Die Doppel- und Reihenhäuser mit Gärten bewegen sich in einer Größe von rund 110 bis 135 Quadratmeter, die Eigentumswohnungen mit Gärten, Balkonen oder Terrassen, die sogenannten „Beethovenappartments“, sind zwischen 34 und 90 Quadratmeter groß. „Durch diese vielfältige Auswahl wird ein breiter Mix an Wohnungssuchenden angesprochen – von jungen Familien, Singles und Paaren bis hin zu Anlegern, die beispielsweise Wohnraum für Studierende aus den umliegenden Hochschulen anbieten möchten“, teilt die Raiffeisen Wohnbau GmbH mit. Die künftigen Bewohner parken in einer hauseigenen Tiefgarage. Insgesamt entstehen rund 150 Stellplätze.

„Großer Spielplatz“ für alle Gneixendorfer

Geplant ist auch die Errichtung eines Spielplatzes, der allen Gneixendorfern zur Verfügung stehen soll. „Uns war es wichtig, dass wir den Wohnpark so planen, dass die einzelnen Häuser und auch Wohnungen einerseits ein Höchstmaß an Privatsphäre bieten, es gleichzeitig aber durch die gemeinsamen Innenhöfe, den großen Spielplatz, unseren Beethovengarten, sowie die gezielte Errichtung von Sitzgelegenheiten und teilweise auch überdachten Treffpunkten öffentliche Begegnungsräume gibt, in denen man zusammen die Freizeit gestalten kann“, so Bensch-König.

Holzriegelbauweise und großzügige Grünflächen

Beim Bau will Raiffeisen großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit legen. Durch Holzriegelbauweise und großzügige Grünflächen soll sich der Wohnpark auf natürliche Weise in die unmittelbare Nachbarschaft mit Weingärten und Co. einfügen. Geheizt wird mittels Wärmepumpe, auf den Dächern sind Photovoltaik-Anlagen geplant.

Stadt ist „ganz vorsichtig mit Umwidmungen“

Baustadtrat Günter Herz sagte im Zuge der Projektvorstellung, dass durch die geplante Bauweise eine „tolle Lösung“ für das Landschaftsbild von Gneixendorf gefunden worden sei. Der Kremser Stadtteil ist seit Jahren heiß begehrtes Bauland. Laut Herz gebe es nach wie vor „sehr viele offene Flächen“. Die Stadt sei deswegen „ganz vorsichtig mit Umwidmungen“.

Gerhild Bensch-König, die Geschäftsführerin von Raiffeisen Wohnbau, lebt selbst seit rund 20 Jahren in Krems und stellte das Projekt im Flughafenrestaurant "Fly" in Gneixendorf gemeinsam mit Architekt Karl Gruber (links) aus Horn vor. Baustadtrat Günter Herz freut sich über eine "tolle Lösung" im Sinne des Landschaftsbildes. Foto: NÖN, Franz Aschauer

