Fixstern Preiser: 50 Jahre Dorfdisco

Werbung

Eine Diskothek ohne Sicherheitspersonal – heute völlig unvorstellbar. Im „New look dancing“ im Großreinprechts der 1970er-Jahre war das Realität. „Damals führte nicht jeder kleine Anlass zu einer Rauferei. Im Gegensatz zu heute stand auch Vandalismus nicht auf der Tagesordnung“, erzählt Helmut Preiser. Wer dem Urgestein der Nachtgastronomie im Waldviertel gegenübersitzt, der merkt sofort: Dem 62-Jährigen blitzt noch immer der Schalk aus den Augen. „Mir fällt so viel Blödsinn ein, da können nicht einmal die Jungen mithalten“, sagt Preiser, der seinen 16-jährigen Gästen mit dem Türsteher droht, wenn sie ihn nicht duzen.

Die Nähe zum Gast, die Offenheit für neue Entwicklungen und ein schier unerschöpflicher Energievorrat sind nur einige der Faktoren, die ein eigentlich denkunmögliches Jubiläum Realität werden ließen. Großraumdiskotheken kamen und gingen, doch der Betrieb der Familie Preiser im 179-Seelen-Dorf Großreinprechts (Gemeinde Lichtenau), der auf den erfolgreichen Marken „Disco Apollon“, „Magazin“ und dem altehrwürdigen Landgasthaus aufbaut, hat die Zeiten überdauert. Am vergangenen Wochenende feierte der Tanztempel sein 50-jähriges Bestehen.

Wenn ich in der Disco stehe, glaube ich, ich bin noch immer 17 Jahre alt.“ helmut preiser (62) Nachtgastronom

Die Geschichte des von außen für eine Disco unscheinbaren Hauses reicht jedoch viel weiter zurück. Bereits im 19. Jahrhundert existierten das Wirtshaus und eine Gemischtwarenhandlung. Laut Preiser liegt auf dem Haus sogar die sagenumwobene Maria-Theresien-Konzession, die nur bis 1859 vergeben wurde und „Klein- und Großhandel aller Art“ ermögliche.

Erste Pläne, das Gasthaus um eine Attraktion zu erweitern, kamen im Jahr 1969 auf. Von einer Diskothek war damals allerdings noch keine Rede. Helmut Preisers Vater Edwin wollte eine vollautomatische Kegelbahn im bestehenden Saal errichten. Der Senior-Chef verwarf den Gedanken allerdings – vor allem auf Zutun seines damaligen Schwiegersohns Herbert Haslinger, der zwei Jahre nach dem Bau eines neuen Saals für Bälle und Hochzeiten im Jahr 1970 die Idee regelmäßiger Tanzabende mit einem Discjockey forcierte. Preiser ließ sich überreden und finanzierte das Vorhaben. Es war die Geburtsstunde einer der ersten Diskotheken Niederösterreichs.

Fünf Stunden geöffnet und Leibgetränk „Rüscherl“

Im Frühjahr 1972 sperrte das „New look dancing“ auf, geöffnet war nur samstags, von 20 bis 1 Uhr. „Ich habe keine Ahnung, warum damals so früh zugemacht wurde. Die Bude war immer komplett voll“, erzählt Preiser, der nach der Ausbildung an der Hotelfachschule St. Pölten und Saisonaufenthalten in Salzburg und St. Anton 1977 in den elterlichen Betrieb zurückkehrte. Mit der heute hochmodern ausgestatteten Disco hatte die Ur-Variante wenig zu tun: „Es war mehr wie ein Stadl. Es gab ein Strohdach, ein Podium und ein paar Flackereffekte.“ Getrunken wurde vor allem Cola Whiskey, Gin Fizz und „Rüscherl“ – ein Mix aus Weinbrand und Cola.

In den folgenden Jahren entwickelte das Vater-Sohn-Gespann Preiser – eine Beziehung, die „einfach funktioniert hat“, wie Helmut Preiser sagt, einen Leitbetrieb der Szene. 1978 wurde aus dem saalartigen Stadl auch in optischer Hinsicht eine Diskothek. Parallel dazu trafen sich junge Leute von nah und fern erstmals zum legendären „5 Uhr Tee“ am Sonntag, an dem bis 1 Uhr morgens die angesagtesten Hits aus der Musikbox dröhnten. Anfang der 80er-Jahre zog sich Edwin Preiser zunehmend aus dem Tagesgeschäft zurück, Sohn Helmut übernahm und verlieh der Diskothek 1986 – ein Jahr nach dem Tod des Vaters – einen italienischen Anstrich. Das „Luma Mare“ war Anziehungspunkt für zahlreiche Stars der Austropop-Szene. Boris Bukovski nahm die Reise ins Waldviertel ebenso auf sich wie Bilgeri oder Peter Cornelius.

Bereits damals an Preisers Seite: Gattin Maria, die bis heute hinter der Bar Getränke ausschenkt. Einer der drei Söhne soll den Betrieb irgendwann weiterführen. Bis dahin dürfte es allerdings noch eine ganze Weile dauern. Abnutzungserscheinungen machen sich nämlich keine bei Preiser bemerkbar. „Wenn ich in der Disco stehe, glaube ich, ich bin noch immer 17 Jahre alt.“ Das Erfolgsrezept des 62-Jährigen ist auf zwei Standbeinen aufgebaut. Der leidenschaftliche Mountainbiker weiß wie kaum ein Zweiter, die jeweils aktuellen Trends frühzeitig zu erkennen. Und: Er besitzt die notwendige Flexibilität, um sie umzusetzen. „Ich bin auch mit 60 noch lernfähig. Die Wandelbarkeit hat es immer ausgemacht.“

Seit 2001 trägt die Disco in Anlehnung an den Gott der Künste den Namen „Apollon“. Die Corona-Pandemie, während der Preiser immer wieder mit lauter Maßnahmen-Kritik auffiel, ließ aus dem Wochenendbetrieb eine Party- und Eventdisco mit Veranstaltungen im Abstand von rund drei Wochen werden.

Preiser hat damit Mal wieder aufs richtige Pferd gesetzt. Die Besucherzahlen kommen an die Glanzzeiten Ende der 2000er heran.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.