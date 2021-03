"Zruck ins Leben", unter diesem Motto wollte Helmut Preiser am Ostersonntag seine Disco Apollon in Großreinprechts öffnen. Daraus wird nun nichts. Der ab Donnerstag geltende harte Lockdown veranlasst den Nachtgastronom dazu, sein Take-Away-Event in der legendären Fortgeh-Location im Waldviertel auf 25. April zu verschieben. Sollte auch dieser Termin nicht halten - was Preiser vermutet - visiert er den Pfingstmontag an.

Wie berichtet hatte der Gastro-Revoluzzer geplant, Besucher am Ostersonntag nach über einem Jahr Lockdown für Clubs und Bars wieder einmal Disco-Atmosphäre schnuppern zu lassen. Gäste hätten durch die Räumlichkeiten schreiten und im Vorbeigehen einen Goodie Bag mitnehmen dürfen. Preiser hatte bereits sein Security-Personal aktiviert.