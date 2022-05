Kremser Musikfrühling: Auf in neue Dimensionen

Über zwei Jahre lang war die Event- und Veranstaltungsbranche von Entbehrungen und Absagen geprägt. Auch die zweite Auflage des Kremser Musikfrühlings fiel 2020 und 2021 dem Spielverderber Corona zum Opfer. Umso größer ist die Freude beim Veranstalterteam rund um Othmar Seidl, dass es am kommenden Wochenende endlich zur Wiederholung des 2019 so fulminant gelaunchten Mini-Festivals am Südtirolerplatz kommt.

Das Veranstalterteam rund um Thomas Kalchhauser und Othmar Seidl erwartet dank des vergrößerten Geländes insgesamt rund 6.000 Besucher. Foto: Studio Ideenladen

Und nicht nur das: Der Musikfrühling betritt heuer neue Dimensionen. „Dank unserer guten Planung und der großartigen Zusammenarbeit mit den Kremser Behörden ist es uns gelungen, das Gelände zu vergrößern. Daher gibt es jetzt wieder in allen Kategorien Tickets für beide Tage. Der Haupteingang auf das Gelände wird heuer im Stadtpark sein. Auch das kulinarische Angebot wurde erweitert“, verrät Seidl, der insgesamt rund 6.000 Besucher erwartet.

Die musikalischen Highlight während des zweitägigen Events liegen auf der Hand. Am Freitag, 27. Mai, stehen ab 20 Uhr „Die Seer“ auf der Bühne am Südtirolerplatz. Mit ihren Hits „Wild’s Wasser“, „Junischnee“ oder „Oma“ gehört die steirische Pop- und Schlagerband seit Jahrzehnten zu den Aushängeschildern des heimischen Musik-Business. Wer die achtköpfige Gruppe ganz persönlich kennenlernen möchte, der hat übrigens im Restaurant Alte Post in der Unteren Landstraße am Freitag, ab 15 Uhr, im Rahmen eines „Meet and Greet“ die Gelegenheit dazu.

Unumstrittener Höhepunkt des Musikfrühlings ist wohl der Auftritt von „Silbermond“ am Samstag, ab 20 Uhr. Die vier Pop-Rocker aus dem deutschen Bautzen sind seit 2002 eine fixe Größe in der deutschsprachigen Musikszene und regelmäßig mit Hits wie „Krieger des Lichts“, „Symphonie“, „Durch die Nacht“ oder „Leichtes Gepäck“ in den Charts vertreten. Mit im Gepäck hat „Silbermond“ das aktuelle Album „Schritte“. Für das „Warm-Up“ sorgt am Samstag Amadeus-Preisträger Thorsteinn Einarsson, die After-Show-Party steigt in der Eventstage im Gewerbepark.

2019 feierte der Kremser Musikfrühling mit Hansi Hinterseer Premiere. Foto: Chris Laistler

