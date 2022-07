Markus Schwarz: „Glaubwürdigkeit in Klimapolitik verspielt“

Werbung

NÖN: Sie sind vor sechs Jahren aus dem Bezirk Lilienfeld nach Krems gezogen. Warum eigentlich und was zeichnet die Stadt Ihrer Meinung nach aus?

Schwarz: Krems ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe es zwar in Lilienfeld auch genossen, zum Aufwachsen ist es dort perfekt. Aber für Personen in den Mittzwanzigern ist Krems einfach lebenswerter. Ich fühle mich pudelwohl. Es gibt alles, was man braucht und die Infrastruktur ist in Ordnung.

Warum wollen Sie in die Politik?

Schwarz: Politik ist ein Feld, das jeden interessiert, weil sie die Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft gestaltet. Was mich dazu bewogen hat, ist die Problematik mit dem Klimaschutz. Ich will, dass da endlich konkrete Maßnahmen und mutige Entscheidungen getroffen werden und nicht nur darüber gesprochen wird.

Im Wahlkampf sind plötzlich alle Parteien ganz grün. Was unterscheidet die Grünen von den anderen?

Schwarz: Der Unterschied ist, dass die anderen Parteien, sei es auf Landes- oder Stadtebene, die letzten zehn bis 40 Jahre Zeit gehabt haben, Punkte umzusetzen. Jetzt im Wahlkampf die Sachen zu sagen, ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Sie haben die Glaubwürdigkeit in Sachen Klimapolitik verspielt. Die Politik der letzten Jahrzehnte hat uns in Abhängigkeiten gebracht.

Die Grünen sind in den letzten Jahren in Krems kaum in Erscheinung getreten. Wofür stehen sie eigentlich?

Schwarz: Zentrale Ziele sind der Stopp des planlosen Bodenversiegelns. Es braucht ein Leerstandsmanagement und wir wollen für jedes öffentliche Dach eine Photovoltaik-Anlage haben. Wir wollen die öffentliche Mobilität verbessern und speziell die Infrastruktur für Radfahrer. Wir wollen versperrbare Radboxen am Bahnhof installieren, damit die Leute gar nicht erst mit dem Auto zum Bahnhof fahren müssen bzw. sie keine Angst haben müssen, dass ihr Rad gestohlen wird.

Grünen-Spitzenkandidat Markus Schwarz wählte als Standort für das Gespräch mit NÖN-Redaktionsleiter Martin Kalchhauser (links) und Redakteur Franz Aschauer, ebenso wie NiK-Listenchef Dominic Heinz in der Vorwoche, den Kreuzberg. Foto: Chris Leneis

Sie sind für einen Spitzenkandidaten relativ unbekannt. Warum sollte man jemanden wählen, den man nicht kennt?

Schwarz: Ich stehe für Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das ist mir wichtig und dafür möchte ich gewählt werden. Natürlich wäre ein hoher Bekanntheitsgrad wünschenswert, aber das kann ich nicht ändern. Ich kann beeinflussen, wofür ich stehe. Am Ende des Tages entscheidet der Wähler.

Der aktuelle Gemeinderat der Kremser Grünen, Matthias Unolt, bezeichnet Sie ob Ihres beruflichen Backgrounds bei der Landespartei als „Marionette ohne Entscheidungs- und Meinungsfreiheit“. Hat er recht?

Schwarz: Zu Matthias Unolt ist alles gesagt. Wir wollten in Krems frischen Wind reinbringen. Er war zu Beginn des Weges Teil davon, wir haben uns aber getrennt. Das ist ein ganz üblicher Prozess und kein grünes Unikat. Das ist in anderen Parteien auch gang und gäbe.

Unolt wird mit einer eigenen Liste und grünen Themen antreten. Ist Krems groß genug für zwei grüne Parteien?

Schwarz: Alle Parteien machen auf Grün. Wenn er mit einer eigenen Liste antritt, ist er genauso ein politischer Gegner wie alle anderen Parteien.

Konträr zur Ihrer realen Präsenz in Krems steht ihr Instagram-Account. Sie versammeln dort 130.000 Follower hinter sich. Zum Vergleich: Bundeskanzler Karl Nehammer und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kommen zusammen auf nicht einmal 55.000. Sind Sie berühmt und wir wissen es nicht?

Schwarz: Ich habe relativ früh damit begonnen. Es ist aber kein politisches Profil, ich habe noch nie etwas Politisches gepostet. Es ist, nüchtern gesagt, schwer, mit politischen Inhalten eine solche Reichweite zu erzielen. Ich habe früher viele Restauranttests und solche Sachen gemacht, das hat sich über die Jahre einfach entwickelt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich rechtzeitig und früh damit begonnen habe, wo es noch relativ einfach war, eine gewisse Reichweite aufzubauen. Instagram ist eine Welt-Plattform, es ist nicht so, dass ich da 130.000 Niederösterreicher hinter mir versammelt habe.

Es kursiert das Gerücht, dass viele Ihrer Follower gekauft sind. Ist da etwas dran?

Schwarz: Nein. Das kann ich auch beweisen.

Wie viel Zeit braucht es, um so einen reichweitenstarken Kanal zu betreiben?

Schwarz: Es gab natürlich Phasen in meinem Leben, wo ich mit Social Media sehr viel Zeit verbracht habe. Ich widme mich jetzt aber der Politik. Social Media ist ein reines Privatvergnügen, wo ich, wie viele andere Leute auch, die Sachen teile, die mir Spaß machen.

Themenwechsel: Mit welchem Team gehen Sie ins Rennen?

Schwarz: Es haben sich mit mir vier Leute bereit erklärt, für das Gemeinderatsmandat zu kandidieren. Das sind zwei komplette Neueinsteiger und Thorsten Jojart, der früher schon für die Grünen im Gemeinderat war.

Was sind Ihre Erwartungen für die Wahl?

Schwarz: Das Wahlziel ist, so stark wie möglich zu werden, um Maßnahmen im Klimaschutz endlich aktiv angehen und umsetzen zu können.

