„Wachaubahn“: Modellbauverein auf Mitgliedersuche

Der Verein „Interessensgemeinschaft Wachau“ (IGM Wachau) besteht schon seit annähernd 20 Jahren und entstand aus dem Modellbahnstammtisch in Krems. Es gilt, die Wachaubahn im Maßstab 1:87 nachzubauen. Für die Modernisierung ist Hilfe nötig.

Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Im Lauf der Jahre ist bereits eine ganze Reihe von Abschnitten der Wachaubahn entstanden, an denen die Züge im H0-Format vorbeifahren: Da gibt es etwa die Ausgrabungsstätte Venus von Willendorf, die Spitzbachbrücke mit Mühle, die Wehrkirche St. Michael samt Ortschaft, die Bahnhöfe Dürnstein, Stein-Mautern und der Bahnhof Krems selbst, und auch das Franzosendenkmal bei Dürnstein oder die Kellergasse Loiben. Detailinformationen dazu gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.igm-wachau.at , auf der sich auch tolle Detailaufnahmen der Anlage finden.

„Wachaubahn“ soll wachsen und modern werden

Geplante neue Bauabschnitte sind das Reiterstandbild von Richard Löwenherz, die Ortsdurchfahrt von Weißenkirchen, das Viadukt bei Emmersdorf, die Zulaufstrecken von Wien und Herzogenburg und – ganz aktuell – eine computergesteuerte Modellbahnsteuerung, mit der richtige Fahrpläne erstellt und programmiert werden können. Der Großteil der Verkabelung dieser Steuerung ist bereits verlegt, jetzt geht es an die Detailarbeiten. IGM-Obmann Josef Inthal: „Dafür brauchen wir aber Helfer!“ Der Verein zähle derzeit, so der Obmann weiter, rund 22 Mitglieder, von denen aber lediglich vier Mitglieder wirklich aktiv sind. „Ich würde mir wünschen, dass sich mindestens zwei bis drei junge Menschen melden, die Interesse am Modellbau und auch ein wenig technisches Verständnis haben“, erzählt Inthal weiter. Kontaktadressen gibt es auf der Homepage des Vereins.

Die nächsten Termine sind eine „Kremser Modellbahnbörse“ am 13. März von 9 bis 12 Uhr, und die „Fahrtage“ am 23. und 24. April.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden