Im Zuge des Um- und Ausbaus der Volksschule Gföhl im vergangenem Jahr wurde auch der Grundstein entnommen und die darin eingearbeitete Schatulle geöffnet.

Erst das dritte Mal geöffnet

Es war erst das dritte Mal überhaupt, dass der Grundstein geöffnet wurde. In der Blech-Schatulle war die Widmungsurkunde aus dem Jahr 1881, alte Zeitungen und historische Aufzeichnungen zur Gemeinde aufbewahrt.

So ist unter anderem zu lesen, dass das Schulgebäude bei Errichtung mit acht Klassen konzipiert war – was für die damals rund 500 Schüler (!) eine große Errungenschaft war.

Zeitkapsel für die Zukunft

Im Zuge der Wiedereröffnung der VS Gföhl im Oktober 2019 arbeitete Hobby-Archivar Karl Braun den Inhalt zu einer kleinen Ausstellung auf. Herbert Stastny fertigte eine Übersetzung der in Kurrentschrift verfassten Widmungsurkunde an. Die Dokumente wurden mit einer aktuellen Chronik sowie zeitgeschichtlichen Unterlagen aus 2019 und 2020 ergänzt und in einer neuen, wasserdichten Kupfer-Schatulle verstaut, die von der Firma Münzberg gefertigt wurde.

Feierlich wieder eingesetzt

Der Grundstein wurde im Beisein von Mitgliedern des für den Umbau zuständigen Schulausschusses, darunter der Obfrau der VS-Gemeinde, Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger, ihrem Stellvertreter Gottfried Weixelbaum, Vize Jochen Pulker, Schuldirektorin Margot Stastny-Braun und Gemeinderat Stefan Tiefenbacher versiegelt und von der Firma Endl wieder ins Mauerwerk eingesetzt.

Dankadressen der Gemeinde

Die Bürgermeisterin bedankte sich bei Karl Braun für die Aufarbeitung des Inhalts des Grundsteins, bei der Schuldirektorin Margot Stastny-Braun und ihrem Team sowie bei der Anrainerfamilie Leutgeb für ihre Geduld und Nachsicht der zeitweisen Beeinträchtigungen während der ein-jährigen Bauphase.

Ablichtungen des Inhalts des Grundsteins samt der Aufarbeitung werden in einer Chronik zusammengefasst und im Stadt- und Schularchiv zur Einsicht zur Verfügung stehen.