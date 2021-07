Ihrer großen Bedeutung als Wirtschaftsfaktor für Landwirtschaft, Gastronomie und Tourismus wird die Marille auch heuer wieder gerecht. In der Wachau rechnet man in dieser Saison mit einer mengenmäßig leicht unterdurchschnittlichen, dafür aber qualitativ hervorragenden Ernte.

„Wir erwarten zwischen zwei und 2,5 Millionen Kilogramm“, teilt Franz Reisinger, Obmann des fast 220 Mitgliedsbetriebe umfassenden Vereins „Wachauer Marille“, dem NÖ Wirtschaftspressedienst mit.

„Die Nachfrage ist riesig. Sogar aus Südtirol und Hamburg rufen die Käufer bei uns an“, berichtet Reisinger. Zwei Drittel der Marillenmenge erwerben Kunden direkt bei den Bauern, meist zwischen Melk und Krems, ein Drittel der Früchte wird zu Destillaten, Likören, Marmeladen und Nektar verarbeitet. In der Wachau wachsen auf 350 Hektar rund 100.000 Marillenbäume.

Geschützte Marke „Wachauer Marille“

Schon 1995 hatte die EU der Wachauer Marille wegen ihres einzigartigen Geschmacks eine geschützte Ursprungsbezeichnung bewilligt. Auch der Verein „Wachauer Marille“ will die Unverwechselbarkeit kommunizieren: Seit 2004 kennzeichnen die Mitgliedsbetriebe die Früchte mit einem Markenzeichen – dem für die Region typischen Pflückkorb (der Zistel), versehen mit dem Schriftzug „Original Wachauer Marille“.

Selten, aber doch gibt es auch Neueinsteiger – wie Victoria Weiss. Ihr Marillennektar heißt Frieda, so wie die Oma, und auf den ökologisch abbaubaren Ein-Kilo-Tassen steht „From Rohrendorf with love“. Man spürt den frischen Wind, den Victoria und ihr künftiger Mann David Falkensteiner in den Betrieb der Familie Weiss aus Rohrendorf bringen. Schon als Kind hat die neue Marillenbäuerin „Oma Frieda“ am Marillenstand geholfen. Dass sie dieses eines Tages übernehmen werde, stand nicht auf ihrem Plan.

Neo-Marillenbäuerin hängte Job an Nagel

Die 28-Jährige hat nach ihrem Studium an der IMC FH Krems ihren Job in Wien als Digital Marketing Managerin an den Nagel gehängt. Jetzt „schupft“ sie den Marillenverkaufsstand mit Liebe und Engagement sowie Marketing Know-how, und sie hat sogar den Traktorführerschein gemacht und Fortbildungen besucht, um alles von der Pike auf zu lernen.

Unterstützung findet sie in ihrem Partner. Nach seiner Matura am Josephinum in Wieselburg studierte er Biotechnologie und arbeitet als Prozessingenieur im Bereich der Bioverfahrenstechnik. Seinen Job wird er nicht aufgeben, aber Ideen und landwirtschaftliche Kenntnisse einbringen und als Erntehelfer anpacken.

„Ich wollte nicht mein ganzes Leben 40 Stunden pro Woche nur vor dem Bildschirm sitzen“, erzählt „Vicky“ über ihre Motivation, in die Landwirtschaft einzusteigen. Und betont weiter: „Mein Vater, Christian Weiss, ist mein bester Lehrmeister. Man kann sagen: Wir sind ein Familienbetrieb mit Leib und Seele“.