„Am Anfang steht meist der Wunsch, den Hund sinnvoll zu beschäftigen“, sagt Roland Polster, Regionalleiter der Kremser Suchhundestaffel. „Aber im Grunde ist eine Mitgliedschaft bei uns mehr als nur ein Hobby.“

Anlässlich der aktuellen Ankündigung der NÖ Hundehaltereform und regelmäßiger Berichte über Hundeattacken plädiert er für Verständnis und bessere Wissensvermittlung über Hunde. „Nicht-Hundebesitzer sollen Verständnis und Toleranz für Hundeverhalten entwickeln und umgekehrt sollen Hundebesitzer ihre Vierbeiner nicht vermenschlichen. Ein Hund ist ein Hund und kein kleines Kind.“

Zahl der Einsätze trotz Lockdowns konstant

Durch die gemeinsame Aktivität bei der Suchhundestaffel würden Hundehalter auch im Privaten eine Nähe zu und Gefühl für den Hund entwickeln, wie dies unter „normalen“ Bedingungen nicht möglich wäre. Angesichts aktueller Pläne, wie des verpflichtenden Hundeführerscheins, plädiert Polster für individuelles Vorgehen: „Jeder Hund ist anders. Da gibt es keinen einheitlichen Weg für jeden Hund.“

Die Ausbildung zum Suchhund beziehungsweise zum Suchhundeführer ist intensiv und dauert mindestens zwei Jahre. Sowohl Mensch als auch Hund müssen sich ein Set von Fähigkeiten aneignen: „Positive Leadership“, Orientierung im Gelände und Ersthilfekenntnisse beim Menschen, eigenständiges Lösen von Aufgaben, Überwinden/Umgehen von Hindernissen beim Hund.

In 90 Prozent der Fälle wird niemand gefunden

In Krems umfasst die Gruppe rund 20 Mitglieder. Etwa 20 bis 30 Einsätze absolviere die Kremser Suchhundestaffel im Jahr. Beim Gros der Einsätze gehe es um Suchaktionen. Auch während der Lockdown-Zeit habe die Zahl der Einsätze nicht abgenommen. „Vor allem sehr alte oder auch geistig verwirrte Leute verlaufen sich unabhängig vom Corona-Virus“, meint dazu Polster. „Aber es gibt natürlich auch immer wieder Jugendliche, die sich nach zu viel Alkohol verlaufen. Auch Suchen nach suizidalen Personen oder bei vermuteten Selbstmorden sind Teil unserer Tätigkeit.“

Roland Polster sieht ein „weit verbreitetes Missverständnis“, mit dem er aufräumen möchte: „Unsere Aufgabe ist in erster Linie das Suchen und die Feststellung, dass in einem gewissen Gebiet nichts zu finden ist. Das ist viel Verantwortung.“ Dass tatsächlich jemand gefunden werde, komme in etwa zehn Prozent der Fälle vor. „Wir sind immerhin eine Such- und keine Rettungshundestaffel“, stellt Polster klar.

Eher selten kämen die Kremser Suchhunde in Katastrophenfällen zum Einsatz. „Wir hatten Bergungseinsätze nach Lawinenabgängen in Tirol und nach Gasexplosionen“, erinnert sich Altkommandant Johann Wagensommerer, der bereits seit 30 Jahren Einsätze absolviert. „Nach Katastrophen, wie etwa Erdbeben, waren wir in der Türkei, in Algerien und im Iran.“

„Nutzen Jagdtrieb und starken Geruchssinn“

Zwar gibt es bei der Kremser Suchhundestaffel keine formalen Ausschlusskriterien für Hunderassen. Polster meint jedoch: „Ein sehr kleiner Hund wird sich im Gelände sehr schwertun, ebenso wie sehr schwere Hunde.“

Außerdem gilt: je länger die Schnauze, desto besser der Geruchssinn. „Was bei uns zählt, sind der hündische Jagdtrieb und der stark ausgeprägte Geruchssinn.“ Schäfer- und Jagdhunderassen wie auch Golden Retriever zählen laut Polster zu den besonders gut geeigneten Rassen.