Plakette für Hadersdorf-Kammern: „Ausgezeichnet gebaut“

Die Plakette „Ausgezeichnet gebaut“ wird vom Land Niederösterreich jenen Bewohnerinnen und Bewohnern von Gebäuden verliehen, welche in drei Kategorien Punkte sammeln können. Gute Wärmedämmung, der Einsatz erneuerbarer Energieträger (Sonnenstrom) bei der Heizung und der Nachhaltigkeitsaspekt (Verwendung von Öko-Baustoffen) sind dabei wesentlich.

All diese Kriterien hat die Marktgemeinde Haderdorf-Kammern beim Umbau des Rathauses erfüllt. „Das Rathaus in Hadersdorf-Kammern ist ausgezeichnet gebaut!“, weiß Elisabeth Wagner von der Energie- & Umweltagentur des Landes NÖ zu berichten. Beim Umbau in Hadersdorf-Kammern wurde auf ein gesundes Innenraumklima und auf Barrierefreiheit geachtet.

Geheizt wird mit einer Fußbodenheizung. LED-Beleuchtung ist im gesamten Gebäude und im Außenbereich installiert. Die Beschattungen der Fenster machen das renovierte Gebäude rundum energieeffizient. Vor dem Gebäude stehen Fahrradabstellplätze für große und kleine Radfahrer zur Verfügung.

„Wir wollen als Gemeinde natürlich mit gutem Vorbild vorangehen“, erzählt Bürgermeister Heinrich Becker gegenüber der NÖN. „Beim Umbau haben wir bewusst auf die Energieeffizienz geachtet, um langfristig Betriebskosten zu sparen und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.“

