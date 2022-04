70 Jahre Blasmusikverband: Musikanten gesucht

Werbung

Der Grundstein des heutigen Musikvereines Hadersdorf wurde 1967 unter Obmann Hans Golda und Kapellmeister Otto Backknecht gelegt. 1968 trat die Kapelle dem NÖ Blasmusikverband bei.

In den 90er Jahren setzten es sich Josef Buchberger und Horst Mößlinger zum Ziel, den Musikverein komplett neu aufzustellen. Unter Buchbergers ambitionierter Leitung wurde die musikalische Qualität immer besser, und der Musikverein spielte im Gemeindeleben eine immer größere Rolle. 1992 wurde das Weihnachtskonzert ins Leben gerufen, das seither eine beliebte Veranstaltung im Advent ist.

„Wir sind eine engagierte Runde an Musikanten, die viel Spaß beim Proben hat.“ Gottfried Putzgruber Kapellmeister

Im Jahr 2003 übernahm Ernst Kiesel die musikalische Führung. Unter seiner Leitung wurde das schwungvolle Swingtime-Konzert etabliert, das in lauen Sommernächten für beste Unterhaltung im Hadersdorfer Park sorgte.

Seit 2012 liegt die musikalische und organisatorische Leitung bei Gottfried Putzgruber. „Gemeinsam haben wir viel Mühe und Zeit investiert, aber wir sind an unseren Aufgaben gewachsen“, so Putzgruber. „Die Folgen der Corona-Pandemie spüren wir natürlich stark – Auftritte waren in den letzten zwei Jahren kaum möglich. Wir sind zuversichtlich, dass dies bald wieder durchführbar sein wird – genauso wie das Hadersdorfer Parkfest oder der Pfarrheurige, bei denen unsere musikalische Unterhaltung eine wichtige Rolle spielt. Sofern die Situation es zulässt, treffen wir uns regelmäßig mittwochabends, um zu proben, Altes aufzufrischen und Neues auszuprobieren.“

Unterstützung als Kapellmeister bekommt Putzgruber von Angela Steinschaden, die mit ihrer Erfahrung und viel musikalischem Gespür wertvolle Probenarbeit leistet. Auch wurden bereits einige Konzerte und Auftritte unter gemeinsamer Leitung durchgeführt.

Musikanten, die mitspielen, und Schüler, die ein Blasinstrument oder Schlagzeug lernen möchten, sind herzlich willkommen: „Wir sind eine engagierte Runde an Musikanten, die im Laufe des Jahres zahlreiche Auftritte absolviert und viel Spaß beim Proben hat. Wenn wir jedoch um einige Mitglieder mehr hätten, könnten wir unser musikalisches Niveau weiter anheben und unser Repertoire breiter fächern“, ist Putzgruber überzeugt.

