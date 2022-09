Adolf Jedenastik malt fürs Rote Kreuz

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In der Volksschule Hadersdorf fand eine Benefiz-Vernissage statt, bei der Adolf Jedenastik, ein pensionierter Hauptschulpädagoge und bildender Künstler aus Hadersdorf, Kunstwerke aus seinem Zyklus „Malerisches Kamptal – Impressionistische Dokumentation“ präsentierte.

Jedenastiks Bilder sind geprägt von der märchenhaften Landschaft seiner Heimat, die ihm immer wieder Inspiration ist. Er selbst sagt, dass es in seinen Bildern auch immer um Gefühl und Ehrlichkeit geht, sein Thema sei die „Schönheit in der Vergänglichkeit“. Die Bilder sind in der Sparkasse Langenlois und Hadersdorf – zu den jeweiligen Öffnungszeiten – und in der Pausenhalle der Volksschule Hadersdorf jeweils am Samstag von 16-20 Uhr, noch bis zum 16. September ausgestellt.

Die Bilder können auch gekauft werden. Der Reinerlös kommt dem Roten Kreuz Langenlois zugute. Da heißt es schnell sein: Einige der Bilder wurden schon beim Aufbau der Ausstellung verkauft ...

