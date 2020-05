Die Wochen vor der Zeugnisverteilung waren in den Volksschulen des Bezirkes Krems auch immer die Zeit der Vorbereitung auf die „Safety-Tour“ des NÖ Zivilschutzverbandes (NÖZSV). Heuer gibt es die Safety-Tour auch – allerdings in anderer Form.

Bei diesen Wettbewerben (früher als „Kinder-Sicherheits-Olympiade“ bekannt) ging es darum, bei verschiedenen spannenden Stationen Wissen und Können rund um die Sicherheit zu beweisen. Hieß das Motto doch „Sicherheit spielerisch lernen“. Die jeweilige Siegerklasse des Bezirkes konnte dann im Landesfinale um den Einzug in das Bundesfinale kämpfen. In allen Wettbewerben (nicht erst im Landes- oder Bundesfinale) gab es Pokale und tolle Preise zu gewinnen.

Anmelden, mitspielen und Preise gewinnen

Heuer lautet das Motto „Safety@Home“ und interessierte Kinder der 3. und 4. Volksschulklasse können sich unter www.safetyathome.at anmelden. Sie erhalten dann ein „SAFETY@HOME“-Paket mit Geschichten, Spielen, Arbeitsblättern und kleinen Aufgaben zum Thema Sicherheit zugesandt. Diese können entweder alleine oder gemeinsam in der Familie gelöst werden. Wer alle Aufgaben gelöst hat, und die richtigen Lösungswörter an den NÖ Zivilschutzverband übermittelt, gewinnt einen kleinen Überraschungspreis. Zusätzlich werden die Familien eingeladen „ihre Sicherheitsarbeit“ zu Hause zu dokumentieren – mit Fotos, Videos und Zeichnungen. Aus all diesen Einsendungen wird im Juni die „sicherste Familie Niederösterreichs“ gekürt.