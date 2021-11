Fünf Verletzte bei missglücktem Überholmanöver

Eine 52-Jährige hatte laut Polizei auf dem Weg von Hadersdorf (Bezirk Krems-Land) nach Großmeiseldorf, einem Teil von Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn), einen Lkw überholen wollen. Dabei prallte der Pkw der Frau gegen die entgegenkommenden Autos einer 39-Jährigen und einer 21-Jährigen. Die Lenkerinnen und zwei Beifahrer wurden verletzt. An den drei Kfz entstand Totalschaden.

Der Chauffeur des beteiligten Lastwagens beging Fahrerflucht, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit. Zweckdienliche Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Ravelsbach (Tel.: 059133 3418) erbeten. Die 21-jährige Lenkerin und ein Gleichaltriger am Beifahrersitz konnten mithilfe von Feuerwehr und Rettung den Wagen verlassen. Sie wurden ebenso wie die 38-jährige Beifahrerin der 52-Jährigen ins Landesklinikum Horn gebracht. Die anderen beiden Verletzten wurden ins Universitätsklinikum Krems transportiert.

Die 39-Jährige hatte laut Polizei versucht, in das Bankett auszuweichen, der Pkw überschlug sich jedoch und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die anderen beiden Autos wurden bei der anschließenden Kollision in den Straßengraben geschleudert.