Obwohl der Voranschlag für das kommende Jahr einige größere Ausgaben vorsieht, will die Gemeindeführung keine neuen Kredite aufnehmen, sondern bereits bestehende Kreditkonten ausschöpfen. Der Schuldenstand wird sich nur geringfügig erhöhen.

Eines der Vorhaben ist die Erweiterung der Kindergartensiedlung in Hadersdorf. Hier sollen rund 35 neue Bauparzellen entstehen und die Gemeinde daher wieder wachsen. Für die erforderlichen Arbeiten (Kanal, Wasser, Elektrik, etc.) sind Ausgaben in Höhe von 1,1 Millionen Euro veranschlagt.

Ein weiterer größerer Ausgabenpunkt ist der Umbau des Bürgerbüros der Gemeinde: Die alte Trafik wird zu einem barrierefreien Bürgerbüro umgebaut. In das Rathaus wird auch ein Lift eingebaut, um auch die oberen Amtsräume barrierefrei zu erreichen. Über dem neuen Bürgerbüro wird ein neuer Gemeinderatssaal eingerichtet. Und wenn das alles erledigt ist und das neue Bürgerbüro bezogen, werden die alten Amtsräume saniert: Hier ist der Einbau neuer Heizungen und eines neuen Fußbodens vorgesehen. Auch die Elektroanlage des Obergeschoßes wird saniert. Das wird alles zusammen voraussichtlich 890.000 Euro kosten. Die Fertigstellung ist noch im kommenden Jahr vorgesehen.

Langfristig Kosten sparen soll zudem der Zusammenschluss mit der Kläranlage Langenlois: Die bestehende Kläranlage beim Bauhof ist in die Jahre gekommen und sollte saniert werden. Es ist kostengünstiger, die gemeindeeigene Kläranlage aufzulassen, und eine Abwasserleitung zur Kläranlage der Stadtgemeinde Langenlois zu verlegen. Das wird in Summe rund 880.000 Euro kosten.

Ein Urnenhain am Friedhof wurde mit 23.700 Euro, die Asphaltierung der Mühlgasse bis zum Hauptplatz mit 65.000, und die Anschaffung eines neuen Rasentraktors mit 45.000 Euro veranschlagt.